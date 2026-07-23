¿posponen los cambios en la licencia profesional? Provincia evalúa frenar por 60 días el trámite con examen psicofísico obligatorio

Si sos chofer de transporte de carga o pasajeros y tenés que renovar tu registro, el nuevo esquema de trámites encendió todas las alarmas por las complicaciones para realizarlo.
Un paquete de exigencias obliga a viajar a centros específicos para rendir los exámenes psicofísicos y capacitaciones, sumando demoras y mayores gastos para los trabajadores.
Categorías alcanzadas y los nuevos requisitos del trámite
El nuevo procedimiento coordinado entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) afecta directamente a las licencias profesionales de clases C, D y E.
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A diferencia del sistema anterior donde todo se resolvía en la municipalidad local, los aspirantes deben someterse a:
- Evaluaciones psicofísicas obligatorias ante prestadores habilitados por la ANSV.
- Capacitaciones presenciales con una exigencia horaria específica.
- Emisión final en el municipio de residencia una vez aprobadas las instancias previas.
El reclamo de los choferes y la posible postergación por 60 días
El descontento entre los trabajadores del volante no tardó en llegar, ya que denuncian que la medida encarece el costo total del trámite y los obliga a perder jornadas laborales completas.
Aunque la autoridad de aplicación bonaerense tenía previsto iniciar el esquema el 6 de julio, fallas operativas y el fuerte reclamo del sector harían postergar la medida por 60 días.
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Desde el Gobierno Nacional aseguraron que la actualización técnica responde a parámetros federales y negaron haber impulsado un incremento tarifario.
“La desregulación no fijó precios ni determinó dónde debe cursar cada trabajador; si el trámite aumentó en territorio bonaerense, es responsabilidad exclusiva de la gestión provincial“, remarcaron fuentes oficiales.
Conflicto por los costos: quién fija los aranceles de las evaluaciones
El punto central de la discordia radica en el valor final que pagan los trabajadores para obtener o renovar su carnet profesional.
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Mientras los choferes denuncian un encarecimiento desmedido al sumar prestadores privados y traslados, desde el Ejecutivo nacional remarcan que cada jurisdicción determina las tarifas, dejando la responsabilidad de los aumentos fijados dentro de la Provincia en el esquema de cobro local.