¿posponen los cambios en la licencia profesional? Provincia evalúa frenar por 60 días el trámite con examen psicofísico obligatorio

Si sos chofer de transporte de carga o pasajeros y tenés que renovar tu registro, el nuevo esquema de trámites encendió todas las alarmas por las complicaciones para realizarlo.

Un paquete de exigencias obliga a viajar a centros específicos para rendir los exámenes psicofísicos y capacitaciones, sumando demoras y mayores gastos para los trabajadores.

Categorías alcanzadas y los nuevos requisitos del trámite

El nuevo procedimiento coordinado entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) afecta directamente a las licencias profesionales de clases C, D y E.

A diferencia del sistema anterior donde todo se resolvía en la municipalidad local, los aspirantes deben someterse a:

Evaluaciones psicofísicas obligatorias ante prestadores habilitados por la ANSV.

ante prestadores habilitados por la ANSV. Capacitaciones presenciales con una exigencia horaria específica.

con una exigencia horaria específica. Emisión final en el municipio de residencia una vez aprobadas las instancias previas.

El reclamo de los choferes y la posible postergación por 60 días

El descontento entre los trabajadores del volante no tardó en llegar, ya que denuncian que la medida encarece el costo total del trámite y los obliga a perder jornadas laborales completas.

Aunque la autoridad de aplicación bonaerense tenía previsto iniciar el esquema el 6 de julio, fallas operativas y el fuerte reclamo del sector harían postergar la medida por 60 días.

Cruce político: Nación se deslinda y apunta a la gestión provincial

Desde el Gobierno Nacional aseguraron que la actualización técnica responde a parámetros federales y negaron haber impulsado un incremento tarifario.

“La desregulación no fijó precios ni determinó dónde debe cursar cada trabajador; si el trámite aumentó en territorio bonaerense, es responsabilidad exclusiva de la gestión provincial“, remarcaron fuentes oficiales.

Conflicto por los costos: quién fija los aranceles de las evaluaciones

El punto central de la discordia radica en el valor final que pagan los trabajadores para obtener o renovar su carnet profesional.

Mientras los choferes denuncian un encarecimiento desmedido al sumar prestadores privados y traslados, desde el Ejecutivo nacional remarcan que cada jurisdicción determina las tarifas, dejando la responsabilidad de los aumentos fijados dentro de la Provincia en el esquema de cobro local.