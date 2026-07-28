Baja de la imputabilidad a los 14 años: la nueva Ley Penal Juvenil que entrará en vigencia próximamente

Desde el próximo 5 de septiembre de 2026 entra en vigencia una normativa histórica que modifica por completo las reglas de convivencia y responsabilidad.

La flamante Ley 27.801 deja atrás el viejo régimen de 1980 y baja la edad de imputabilidad, convirtiendo conductas cotidianas en faltas pasibles de investigación penal.

Cuándo entra en vigencia y qué cambia desde septiembre

A partir del 5 de septiembre, los adolescentes de 14 años dejan de estar amparados bajo la histórica premisa de inimputabilidad absoluta.

El nuevo marco legal busca actualizar las normas a la realidad actual, priorizando que los jóvenes comprendan las consecuencias reales de sus actos sin descuidar la reinserción.

Las tres escalas de delitos: de las tareas comunitarias al encierro

La legislación gradúa la respuesta judicial según la gravedad de la pena prevista en el Código Penal vigente:

Delitos leves (hasta 3 años): Obligan a cumplir amonestaciones, prohibiciones de salida, tareas comunitarias o monitoreo electrónico, dejando antecedentes formales.

Obligan a cumplir amonestaciones, prohibiciones de salida, tareas comunitarias o monitoreo electrónico, dejando antecedentes formales. Delitos medios (3 a 10 años): Quedan sujetos a pericias y evaluación judicial para definir si se aplican medidas alternativas o el ingreso a institutos.

Quedan sujetos a pericias y evaluación judicial para definir si se aplican medidas alternativas o el ingreso a institutos. Delitos graves (más de 10 años o muertes): Contemplan el encierro en institutos especializados, con un tope máximo de 15 años y sin posibilidad de perpetua.

Acciones cotidianas que ahora activan causas penales

Diversas situaciones frecuentes entre jóvenes que antes se minimizaban hoy configuran delitos previstos formalmente:

Falsificar un DNI: Usar documentos adulterados para ingresar a un boliche conlleva penas de 3 a 8 años de prisión.

Usar documentos adulterados para ingresar a un boliche conlleva penas de de prisión. Reenvío de fotos íntimas: La tenencia o difusión de material sexual sin consentimiento de menores activa graves sanciones bajo el artículo 128.

La tenencia o difusión de material sexual sin consentimiento de menores activa graves sanciones bajo el artículo 128. Falsas amenazas: Bromas telefónicas sobre bombas o tiroteos escolares se investigan como intimidación pública, cuyos costos operativos deben afrontar los padres.

Bromas telefónicas sobre bombas o tiroteos escolares se investigan como intimidación pública, cuyos costos operativos deben afrontar los padres. Tocamientos sin consentimiento: Cualquier contacto físico en zonas íntimas sin aprobación constituye abuso sexual simple.

Cómo evitar la condena a través de la reparación del daño

La ley abre caminos alternativos para cerrar expedientes judiciales sin llegar a una condena firme si el delito no es grave.

Mediante acuerdos de mediación, reparación económica del daño o cumplimiento de pautas de conducta, el adolescente puede suspender el proceso penal si asume su responsabilidad.