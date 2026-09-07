Alivio para deudores: el banco nación bajó las tasas para refinanciar tarjetas y préstamos

Si tenés complicaciones para saldar la tarjeta de crédito o llegar a fin de mes con tus préstamos, la entidad oficial lanzó un plan clave para aliviar tus cuotas.

En un contexto de mora récord en el sistema, el Banco Nación (BNA) oficializó este lunes 7 de septiembre una fuerte rebaja en los intereses para reestructurar deudas de sus clientes.

Paso de tasa al 29% y recorte directo en el valor de las cuotas

Para deudas de tarjetas de crédito con atrasos recientes de entre 1 y 85 días, el BNA bajó la Tasa Nominal Anual (TNA) del 35% al 29%.

Esta medida aplica a montos de hasta $30 millones y plazos de 24 a 60 meses. Por ejemplo, en un plan de $10 millones a 60 meses, la cuota mensual baja de $354.900 a $317.400, generando un ahorro de $37.500 por mes.

Cuatro alternativas para cancelar compromisos según cada situación de mora

El esquema de auxilio financiero abarca distintas variantes según el nivel de endeudamiento del cliente:

Obligaciones dentro del BNA: Consolidación a tasa fija en pesos o en UVA (tasa nominal del 10% para quienes cobran haberes en el banco y del 15% para el resto, más inflación).

Consolidación a tasa fija en pesos o en UVA (tasa nominal del y del 15% para el resto, más inflación). Deudas con el BNA y otros bancos: Unificación mediante financiamiento UVA con una tasa del 12% más inflación para clientes con cuenta sueldo.

Unificación mediante financiamiento UVA con una para clientes con cuenta sueldo. Atrasos en tarjetas (1 a 85 días): Financiamiento en pesos de hasta $30 millones con tasa preferencial del 29%.

Financiamiento en pesos con tasa preferencial del 29%. Mora consolidada o instalada: Reprogramación o cancelación de créditos personales y comerciales en plazos de hasta 120 meses.

Durante 2026, la institución ya procesó 109.507 refinanciaciones por un total de $503.300 millones.

Rebaja de tasas para créditos personales y menor exigencia de sueldo

En paralelo, la entidad aplicó un recorte de entre 6 y 10 puntos porcentuales en sus líneas de préstamos personales para jubilados y trabajadores con cuenta sueldo.

En un crédito de $10 millones a 72 meses, la cuota inicial descendió de $582.839 a $518.328 ($64.511 menos por mes). Además, el ingreso mínimo requerido para acceder bajó de $1.665.252 a $1.480.938.