Visita del Papa a Luján: qué se puede llevar y qué objetos están prohibidos

Termos, mate, mochilas y elementos prohibidos: la guía de ingreso oficial para quienes viajen a Luján.

Por Sofía Martínez
Visita del papa a luján: qué se puede llevar y qué objetos están prohibidos

La visita de León XIV a Luján movilizará a miles de personas y exige una preparación distinta de la de cualquier paseo habitual. El operativo provincial publicó una lista de elementos permitidos y prohibidos para ingresar a los sectores destinados a las celebraciones. Entre los objetos admitidos figuran el termo y el mate, pero hay límites estrictos para el tamaño de las mochilas y restricciones para otros artículos de uso cotidiano.

Qué objetos se pueden llevar a Luján

La información oficial autoriza termos, mate, botellas de agua y recipientes plásticos. También permite llevar alimentos con utensilios descartables, bolsa de residuos, protector solar, repelente, gorra, abrigo, capa de lluvia y paraguas plegable. Se aceptan bolsas de dormir, aislantes, linternas de mano, cargadores portátiles, pequeños binoculares y reposeras o sillas plegables.

Las mochilas y bolsos deben tener una capacidad máxima de 15 litros. Las banderas están permitidas sin asta y con dimensiones de hasta 2 por 2 metros. Conviene preparar el equipaje con anticipación: tener un artículo prohibido puede demorar el ingreso o exigir dejarlo afuera del predio.

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Qué está prohibido ingresar

La lista oficial excluye bebidas alcohólicas, envases de vidrio, armas, objetos punzocortantes, drones, láseres, punteros láser, pirotecnia y líquidos inflamables. Tampoco se permiten valijas ni mochilas de más de 15 litros, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, computadoras ni equipos de comunicación tipo walkie-talkie.

Otros objetos que pueden generar dudas son los paraguas grandes, bastones y astas rígidas, palos para selfies de 20 centímetros o más, objetivos fotográficos desmontables, carpas, sombrillas, megáfonos y bocinas de aire. Las mascotas no pueden ingresar, con excepción de los perros de asistencia.

Qué deben prever las familias y personas mayores

La organización recomienda llevar agua, alimentos y protección para permanecer varias horas al aire libre. Quienes viajen con niños o personas mayores pueden reducir el peso del equipaje y optar por una mochila pequeña. Es aconsejable acordar un punto de encuentro, llevar el teléfono cargado y revisar los accesos habilitados antes de salir.

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El dispositivo contempla puestos sanitarios, agua, baños y asistencia de primeros auxilios. Para emergencias se informaron los teléfonos 107 (SAME), 100 (Bomberos) y 911 (Policía). La disponibilidad de los servicios dentro de cada predio dependerá de la organización de las jornadas.

Accesibilidad y controles

El portal oficial indica que habrá rampas y sectores reservados para personas con movilidad reducida, micros adaptados desde puntos clave, intérpretes de lengua de señas, audiodescripción y materiales en Braille. Es importante verificar las indicaciones particulares de cada acto y la ubicación de los accesos especiales.

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Dónde comprobar la información antes de viajar

Las restricciones pueden modificarse por razones de seguridad o meteorológicas. Antes de salir, conviene consultar el portal oficial de la visita y las comunicaciones de transporte, especialmente si se viaja desde el interior bonaerense. Esta guía resume las reglas publicadas, pero no reemplaza las instrucciones del personal de seguridad en los accesos.

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