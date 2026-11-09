Visita histórica a la provincia: las contundentes palabras que resonaron tras el encuentro oficial

El gobernador Axel Kicillof recibió al Papa León XIV durante la mañana de este lunes 9 de noviembre en las instalaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione.

La recepción oficial estuvo cargada de simbolismo cuando el mandatario le dio la bienvenida al suelo bonaerense y le obsequió un mate color bordó grabado, presentado en una caja de madera.

A continuación, repasamos las definiciones centrales, los pedidos del pontífice y la apretada hoja de ruta en su paso por el país.

El histórico encuentro en el Cottolengo Don Orione

La visita oficial dio inicio a las 08:36 horas en la histórica institución asistencial que cobija a más de 400 residentes con discapacidad distribuidos en 14 hogares sobre un predio de 50 hectáreas.

Junto a Kicillof estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez y el intendente local Mariano Cascallares.

El recorrido pastoral por el predio contó con la compañía del obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, Jorge Rubén Lugones, quien escoltó al pontífice en el papamóvil durante su arribo.

Las prioridades de León XIV y la contundente declaración tras la charla

Tras el saludo inicial y la oración ante la reliquia del corazón de Don Orione, la agenda privada incluyó un mano a mano con los residentes y personas en tratamiento por consumos problemáticos.

Al concluir el encuentro, Kicillof dialogó con la prensa y dejó un claro mensaje: “Habló de la discapacidad, habló de la universidad. Que lo escuchen los que tenían los oídos tapados”.

El mandatario remarcó que las palabras del Sumo Pontífice representan un llamado directo a la reflexión para toda la sociedad argentina y no únicamente para la clase política.

Misa masiva y cumbre con los sectores del trabajo en la UCA

La intensa jornada del Santo Padre continuó hacia el mediodía con una multitudinaria misa celebrada a las 11:30 horas en el Monumento a los Españoles.

Posteriormente, a las 16:10 horas, el pontífice encabezó en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) una cumbre clave con referentes del mundo del trabajo, dirigentes sindicales y empresarios.

En ese ámbito, el discurso papal volvió a poner el foco en la inclusión social, el valor del empleo digno y la articulación entre los distintos sectores productivos del país.

Diálogo interreligioso y cierre de jornada con el Episcopado

La agenda vespertina del Sumo Pontífice incluyó a las 17:30 horas una reunión ecuménica con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Hacia el cierre de la tarde, a las 18:45 horas, León XIV encabezó la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado argentino y equipos diocesanos.

La jornada de este lunes culminó con una cena privada de fraternidad junto a los obispos en la sede del Arzobispado.