Visita del papa león xiv a luján: fecha confirmada, misa multitudinaria y la plataforma oficial para conseguir hospedaje

El papa León XIV cerrará su gira en Argentina el próximo 11 de noviembre con una ceremonia masiva que reunirá a cientos de miles de fieles de todo el territorio nacional.

Fecha confirmada y escenario para la ceremonia histórica

El evento central tendrá lugar frente a las imponentes torres de 106 metros del santuario patrio:

Día de la celebración: Martes 11 de noviembre de 2026 .

Martes . Lugar del evento: Fachada principal de la Basílica de Nuestra Señora de Luján .

Fachada principal de la . Ubicación de la imagen: La figura original de terracota de 38 centímetros será trasladada al altar exterior .

La figura original de terracota de 38 centímetros . Antecedente papal: Será la segunda misa oficiada por un papa en el lugar, tras la visita de Juan Pablo II en 1982.

Una convocatoria multitudinaria de impacto continental

El santuario neogótico es considerado el tercer centro de peregrinación mariana más importante de América:

Visitantes anuales: Recibe más de 2 millones de peregrinos por año .

Recibe más de . Peregrinación juvenil: La última caminata reunió la cifra récord de 2,7 millones de personas .

La última caminata reunió la cifra récord de . Actividad sacramental: Encabeza los registros regionales con un promedio de 20.000 bautismos anuales.

El lazo especial del pontífice con la patrona argentina

La elección del santuario no es casualidad, ya que guarda coincidencias clave con la trayectoria de León XIV:

Visita previa: Robert Prevost ya estuvo en la basílica en marzo de 2013 como prior de la Orden de San Agustín.

Robert Prevost como prior de la Orden de San Agustín. Coincidencia de fechas: Su elección como papa ocurrió el 8 de mayo de 2025 , mismo día de la solemnidad de la Virgen de Luján.

Su elección como papa ocurrió el , mismo día de la solemnidad de la Virgen de Luján. Vínculo pontificio: Asumió el nombre León XIV en honor a León XIII, quien decretó la coronación de la imagen en 1887.

Cómo se prepara el altar exterior a puertas abiertas

Para recibir a la multitud que colmará la plaza principal, las autoridades del santuario ya diseñan el operativo:

Montaje del escenario: Se montará un altar de gran dimensión en las escalinatas de acceso .

Se montará un . Ambientación patria: La estructura estará rodeada por lienzos celestes y blancos emulando el manto de la patrona.

La estructura estará rodeada por emulando el manto de la patrona. Apertura y museos: Las reliquias históricas, incluida la rosa de oro entregada en 1982, estarán disponibles para el público.

Plataforma digital de hospedaje para recibir a miles de peregrinos

Ante la masiva llegada de fieles esperada para la histórica jornada, se puso en marcha una plataforma web oficial de alojamientos y hospedajes temporales.

Este sistema digital permite a los asistentes consultar disponibilidad y gestionar reservas de forma directa ingresando en www.lujan.gob.ar/alojamientos (o a través del sitio oficial del municipio de Luján), facilitando el ordenamiento de la capacidad hotelera y residencial para garantizar la estancia de los visitantes durante la visita papal.