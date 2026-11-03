Visita del papa en argentina: confirmaron las reglas de vestimenta y los requisitos de ingreso para el encuentro oficial

El protocolo oficial definió un estricto código de vestimenta, horarios de ingreso y documentación obligatoria para legisladores, diplomáticos y referentes de la sociedad civil.

Código de vestimenta para hombres y mujeres: elegancia sobria y colores oscuros

La Jefatura de Protocolo dispuso que los asistentes concurran con indumentaria formal y tonos oscuros, combinando criterios diplomáticos y religiosos.

Para los hombres, el requisito fija traje oscuro de dos o tres piezas (azul marino, gris antracita o negro) y corbata oscura, sin necesidad de recurrir a esmoquin ni frac.

En el caso de las mujeres, se exige vestimenta oscura con brazos y espalda cubiertos, ya sea a través de trajes sastre, pantalón con blazer o vestidos formales. No será obligatorio usar mantilla ni cubrirse la cabeza.

Acreditaciones, horarios y puerta de acceso al Palacio Libertad

El acto se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad durante el primer día de la gira papal.

Las puertas de ingreso abrirán a partir de las 16:30 horas, exclusivamente por la intersección de las avenidas Corrientes y Eduardo Madero.

Todos los asistentes deberán acreditarse de manera obligatoria con DNI físico o mediante la aplicación Mi Argentina, conforme a la citación oficial de Casa Rosada.

Prendas y accesorios no permitidos durante el evento oficial

El estándar protocolo busca evitar que la ropa opaque el sentido institucional de la ceremonia.

Quedan expresamente excluidos los escotes pronunciados, transparencias, aberturas altas, brillos excesivos y accesorios prominentes.

Se aconseja que faldas y vestidos mantengan un largo a la altura de la rodilla o por debajo, garantizando la sobriedad requerida por la Santa Sede.

Agenda institucional: reuniones previas con las máximas autoridades

La actividad en el Palacio Libertad formará parte de un itinerario oficial que mantendrá todos sus compromisos programados.

El presidente Javier Milei recibirá a León XIV en Aeroparque y mantendrá una audiencia privada en la Casa Rosada.

Posteriormente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, gobernadores y legisladores se sumarán a la recepción central, previa al recorrido que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján.