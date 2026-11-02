Aumento para empleados de Estaciones de Servicio: se confirmaron los sueldos básicos de octubre y noviembre

Los trabajadores de estaciones de servicio tienen finalmente confirmadas las nuevas escalas salariales de octubre y noviembre.

Tras las negociaciones entre el gremio y las cámaras del sector, se fijaron incrementos acumulativos y los montos exactos de los sueldos básicos para cada categoría laboral.

Aumento del 3,3% en dos tramos: la fórmula del nuevo acuerdo

El entendimiento salarial contempla dos incrementos consecutivos del 3,3% para la paritaria correspondiente al período abril 2026 – marzo 2027.

La primera suba aplica a partir del 1º de octubre (calculada sobre los básicos de julio) y la segunda rige desde el 1º de noviembre (tomando como base los salarios de octubre).

En términos concretos, estos ajustes acumulativos representan una recomposición cercana al 6,7% total respecto de los valores percibidos a mitad de año.

Escala salarial de octubre y noviembre según la categoría laboral

Las remuneraciones básicas para los distintos puestos del sector quedan conformadas de la siguiente manera:

Playeros y operadores de servicio: el básico pasa a ser de $1.615.389,45 en octubre y alcanza los $1.669.213,80 en noviembre .

el básico pasa a ser de y alcanza los . Encargados de turno: percibirán un básico de $1.653.219,87 en octubre y $1.707.716,13 en noviembre .

percibirán un básico de y . Personal administrativo: cobrará $1.620.864,48 en octubre y $1.674.353,01 en noviembre.

Adicionales y plus salariales a sumar en el recibo de sueldo

A las sumas básicas mencionadas se les deben agregar los pluses adicionales habituales contemplados en el convenio colectivo de trabajo:

Antigüedad: adicional del 2% por cada año de servicio (hasta 20 años) y del 3% por año a partir de los 21 años cumplidos.

adicional del (hasta 20 años) y del a partir de los 21 años cumplidos. Presentismo y fondos: un 8% por asistencia perfecta y otro 8% por manejo y movimiento de fondos en las categorías que corresponda.

un y otro en las categorías que corresponda. Horas extraordinarias: los recargos al 50% y al 100% se calcularán directamente sobre los nuevos montos acordados.

Homologación y cláusula de revisión para principios de 2027

Aunque el expediente fue presentado ante la Secretaría de Trabajo para su ratificación, las cámaras patronales asumieron el compromiso de abonar las escalas fijadas aun si se demora la homologación oficial.

Además, las partes sindicales y empresariales pactaron una instancia de revisión salarial a partir del 15 de enero de 2027.

En esa fecha volverán a evaluar la inflación medida por el INDEC para ajustar nuevamente las remuneraciones en la recta final de la paritaria.