Visita del papa a luján: crearon papapp, la aplicación gratuita que funciona sin internet para no perderse

La histórica visita del papa León XIV a Luján este domingo 8 de noviembre movilizará a cientos de miles de personas, lo que saturará las redes de telefonía móvil.

Si vas a la peregrinación y te preocupa quedarte sin señal para usar mapas o encontrar tu auto, te contamos sobre una herramienta gratuita y esencial que funciona sin conexión a Internet.

Navegación sin datos: el “Waze que funciona sin Internet” para Luján

Dos estudiantes de cuarto año de Ingeniería Informática de la UADE desarrollaron una aplicación gratuita llamada PapApp Luján.

Esta herramienta permite a los fieles orientarse y desplazarse por la ciudad incluso cuando las redes de telefonía colapsen por la multitud.

La clave de la plataforma es que todo el sistema de mapas corre localmente en tu celular, eliminando la necesidad de consultas permanentes a un servidor centralizado.

Las 25 capas de información crucial al alcance de tu mano

La aplicación reúne más de 25 capas de información geográfica para cubrir todas las necesidades del peregrino.

Entre los datos precisos que podés consultar en el mapa digital, se encuentran:

Escenarios y pantallas gigantes: ubicaciones exactas para las ceremonias.

ubicaciones exactas para las ceremonias. Puestos médicos y de hidratación: puntos vitales de asistencia sanitaria y agua.

puntos vitales de asistencia sanitaria y agua. Estacionamientos y paradas de colectivos: zonas designadas para vehículos particulares y transporte público.

zonas designadas para vehículos particulares y transporte público. Carpas de comunión y puntos de encuentro: lugares de referencia espiritual y logística.

La función para “volver a mi auto” y ahorrar batería

Una de las características más prácticas de PapApp Luján es su sistema de navegación peatonal para regresar al vehículo.

La aplicación permite registrar el lugar exacto donde estacionaste tu auto y, más tarde, te guía paso a paso de vuelta, todo sin gastar datos.

Además, los creadores recomiendan actualizar los contenidos con anticipación y utilizar el modo avión durante la jornada para extender la duración de la batería del teléfono.

Descarga anticipada y requisitos para su funcionamiento offline

Para que la aplicación funcione correctamente el día del evento, es necesario descargarla y abrirla con internet antes de viajar.

Durante esta primera instancia de conexión obligatoria, el dispositivo incorpora los mapas detallados, los recorridos y toda la base de datos del evento.

PapApp Luján ya está disponible de forma gratuita en las tiendas oficiales para dispositivos Android e iOS.