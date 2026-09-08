Visita de León XIV a la Argentina: cómo anotarte para ser voluntario en las jornadas oficiales

Si querés vivir desde adentro la histórica llegada del Sumo Pontífice al país, ya podés completar la preinscripción para colaborar en el evento.

La organización habilitó la convocatoria oficial para sumarse como voluntario durante las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre.

Requisitos principales y sedes para participar

El llamado está abierto para argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años.

Los colaboradores podrán desempeñarse en las tres sedes confirmadas: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Plazos de inscripción y áreas de servicio disponibles

La preinscripción se realiza de forma 100% online en la plataforma del Episcopado y estará disponible hasta el 8 de octubre.

El formulario consta de nueve etapas y permite elegir entre tres y cinco áreas de preferencia, entre las que se destacan:

Logística y atención a los peregrinos .

. Celebraciones litúrgicas y equipos sanitarios .

. Accesibilidad, prensa y comunicación.

Capacitaciones obligatorias y condiciones de trabajo

Los postulantes seleccionados deberán realizar capacitaciones obligatorias virtuales y presenciales durante octubre y los primeros días de noviembre.

Los turnos de servicio serán rotativos con un máximo de 8 horas diarias, y cada participante deberá elegir una sola sede para colaborar, asumiendo sus propios gastos de traslado.