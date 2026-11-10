Buscan a hugo, el perro que siguió a un grupo de corredores por la autovía 2 y desapareció

Una historia que comenzó como una simpática aventura deportiva terminó generando preocupación y una intensa búsqueda.

Hugo, un perro muy querido por los trabajadores de una estación de servicio de General Pirán, acompañó durante varios kilómetros a un grupo de corredores que viajaba hacia Mar del Plata y terminó extraviándose.

Todo ocurrió durante el desarrollo del Proyecto 415, una iniciativa solidaria protagonizada por doce deportistas que recorrieron los 415 kilómetros entre el Obelisco y Mar del Plata, mediante un sistema de relevos.

El desafío buscaba reunir 25 millones de pesos para la Fundación para el Atletismo Asistido, una organización dedicada a promover la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte.

🐾 Hugo se sumó inesperadamente a la aventura

Mientras los corredores avanzaban por la Autovía 2, Hugo decidió acompañarlos. El perro vive habitualmente en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 322,5, en General Pirán, donde recibe los cuidados y el cariño de los trabajadores.

El animal comenzó a seguir a los deportistas y sorprendió a todos por su resistencia y entusiasmo. Incluso fue protagonista de varios videos publicados en redes sociales, donde los participantes mostraron cómo corría junto a ellos.

Según relataron, Hugo los acompañaba desde las seis de la mañana del sábado 7 de noviembre, manteniendo el ritmo durante buena parte del recorrido.

❤️ La alegría se transformó en preocupación

Lo que inicialmente provocó sonrisas terminó convirtiéndose en una situación angustiante.

Después de recorrer una importante distancia, Hugo no logró regresar a la estación de servicio donde habitualmente permanece.

La última información sobre su paradero lo ubica en las inmediaciones del barrio La Aurelia, a la altura del kilómetro 396 de la Autovía 2, en cercanías de Mar del Plata.

Desde entonces, comenzó una búsqueda para localizarlo y permitir que regrese al lugar donde lo esperan.

📱 Piden colaboración para encontrarlo

Quienes hayan visto a Hugo o puedan aportar información sobre su ubicación pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:

📞 223 5808755

📞 223 5193157

La difusión resulta fundamental, especialmente entre vecinos, automovilistas y trabajadores de establecimientos ubicados sobre la Autovía 2.