Marcha del orgullo 2026: cuándo es la 35ª edición y por qué en argentina se realiza en noviembre

Mientras que en casi todo el mundo las calles se llenan de colores en junio, en la Argentina la gran movilización de la diversidad se celebra en pleno noviembre.

Si te preguntás la razón de esta diferencia histórica, te contamos todos los detalles de la 35ª edición y los motivos que cambiaron la fecha en el país.

Confirmación de la fecha y el aniversario de la 35ª edición

La icónica movilización tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires el sábado 7 de noviembre de 2026.

La convocatoria sigue la tradición nacional de realizar la marcha el primer sábado de noviembre de cada año.

La jornada reunirá a colectivos LGBTIQ+, organizaciones sociales y participantes autoconvocados en una combinación de reclamos de derechos, manifestaciones culturales y celebración.

El homenaje al grupo “Nuestro Mundo” fundado en 1967

Uno de los pilares del cambio de fecha remite a la creación de Nuestro Mundo, la primera organización de liberación homosexual de América Latina.

El colectivo fue fundado el 1° de noviembre de 1967, marcando un antecedente pionero en las luchas por los derechos civiles en la región.

Por esta razón histórica, el movimiento argentino decidió adoptar el mes de noviembre como el período central para conmemorar su activismo.

Bajas temperaturas y salud: por qué se trasladó la marcha en 1997

La primera Marcha del Orgullo en la Argentina se realizó el 2 de julio de 1992, bajo las frías temperaturas del invierno porteño.

Sin embargo, en 1997 se logró un consenso para trasladar la marcha a noviembre.

La decisión buscó proteger la salud de las personas que vivían con VIH/Sida, para quienes el frío extremo representaba un riesgo elevado.

La conexión internacional con los disturbios de Stonewall de 1969

A nivel global, la conmemoración mantiene como referencia el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York.

Aquella madrugada, la resistencia contra una redada policial desató varios días de protestas e impulsó el movimiento internacional por los derechos de la diversidad.

Aunque el Día Internacional del Orgullo se sostiene cada 28 de junio, la Argentina mantiene su emblemática movilización durante la primera semana de noviembre.