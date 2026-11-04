Financiamiento para el sector automotor: las condiciones del plan oficial para comprar autos 0km nacionales

Frente a la constante caída en los patentamientos de vehículos nuevos, el Gobierno prepara el lanzamiento de una nueva línea de créditos a través del Banco Nación.

Esta medida busca reactivar las ventas del sector automotor mediante plazos de pago extendidos y tasas subsidiadas para la adquisición de unidades.

Plazos a 60 meses y tasa preferencial del 25% anual

La nueva operatoria que prepara la entidad bancaria oficial estará orientada a ofrecer plazos de devolución de hasta 60 meses.

El esquema proyecta una tasa de interés del 25% anual, donde una parte del costo financiero será absorbida directamente por el Ministerio de Economía.

Esta herramienta busca sustituir de manera progresiva a las líneas tradicionales, incentivando el acceso al crédito prendario en las concesionarias.

Exclusividad para unidades de producción nacional

A diferencia de otros planes vigentes, la nueva propuesta de financiamiento estará destinada exclusivamente a vehículos fabricados en el país.

El objetivo principal es revertir los números negativos del sector industrial local y frenar el avance de la sobreoferta de autos importados.

Según los últimos datos del mercado, actualmente solo el 32% de las unidades patentadas corresponden a modelos de origen nacional.

Caída del 12,5% en las ventas de 0km y stock acumulado

Los registros del sector muestran que en octubre se patentaron 45.965 vehículos en todo el país, lo que representó una baja interanual del 12,5%.

Entre enero y octubre se acumularon 481.852 unidades vendidas, un 12,8% por debajo de los registros de 2025.

Esta contracción generó un sobrestock estimado en 100.000 unidades en las agencias, convirtiendo al financiamiento en la herramienta central para concretar las operaciones.

Las alternativas vigentes del Banco Nación y la opción en UVA

Hasta la puesta en marcha oficial del nuevo programa, continúa disponible la línea +Autos con BNA, que permite financiar hasta $100 millones por unidad.

Esta modalidad cubre hasta el 100% del valor del vehículo (nuevos o usados de hasta 10 años) con devolución en hasta 72 meses.

Actualmente, las tasas nominales fijas para esa línea son del 36% para clientes con sueldo en el banco y del 46% para no clientes, junto a una alternativa ajustable por UVA más una tasa fija de hasta el 25%.