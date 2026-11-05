Medicamentos gratis de PAMI en noviembre: cuál es el nuevo tope de ingresos para acceder al beneficio

Con el nuevo aumento del 1,93% en los haberes previsionales, miles de afiliados a PAMI se preguntan si continúan cumpliendo las condiciones para recibir sus remedios sin cargo.

Para despejar las dudas, la obra social de los jubilados actualizó las escalas de ingresos y los criterios patrimoniales para mantener la Cobertura 100% en noviembre.

El nuevo límite de ingresos para la cobertura 100% de remedios

El organismo fija como regla general que los ingresos netos del beneficiario no superen el equivalente a 1,5 haberes mínimos previsionales.

Tras el reciente ajuste, la jubilación mínima de noviembre se ubicó en $444.158, elevando el umbral de acceso directo a la gratuidad.

De esta forma, el nuevo límite tope de ingresos para acceder a los medicamentos gratuitos asciende a $666.237.

El tope especial para afiliados con Certificado Único de Discapacidad

El esquema de evaluación contempla una excepción clave para los hogares con mayores requerimientos de atención en salud.

En las viviendas donde conviva un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la exigencia de ingresos se flexibiliza.

En esos casos particulares, el límite permitido se duplica y se extiende a tres haberes mínimos previsionales.

Exclusiones patrimoniales y restricciones sobre la prepaga

Para mantener el Subsidio Social, PAMI cruza datos patrimoniales y excluye a quienes registren determinados bienes a su nombre.

No podrán calificar quienes sean propietarios de más de un inmueble o posean vehículos con menos de diez años de antigüedad.

Tampoco accederán titulares de embarcaciones, aeronaves o activos societarios, ni quienes mantengan una afiliación simultánea a medicina prepaga.

La vía de reconsideración si el costo de los remedios es muy alto

Quienes no cumplan formalmente con los topes de ingresos o mantengan cobertura privada tienen una alternativa administrativa de revisión.

El afiliado puede solicitar un trámite de reconsideración si el gasto en medicamentos recetados representa el 15% o más de su haber.

Al comprobarse este impacto económico en el presupuesto mensual, la obra social puede habilitar de forma excepcional la gratuidad.