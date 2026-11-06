Vacunación contra el dengue: quiénes pueden recibir las dosis gratis y cuáles son los requisitos según la edad

Frente a la previsión de lluvias superiores a lo normal impulsadas por el fenómeno El Niño entre noviembre de 2026 y enero de 2027, la proliferación del Aedes aegypti enciende las alarmas sanitarias.
Para reducir complicaciones graves, los expertos instan a completar el esquema de inmunización y vacunar a los grupos priorizados antes del inicio del verano.
La estrategia nacional y el rango de edad extendido
Aunque la estrategia focalizada nacional se orienta a personas de 15 a 39 años en departamentos de mayor riesgo, algunas jurisdicciones flexibilizaron el acceso.
Ante el remanente de dosis de campañas anteriores, en diversas regiones el beneficio se expandió para cubrir a personas de entre 15 y 59 años.
Los especialistas destacan que la vacuna Qdenga® mostró una efectividad del 84% para prevenir hospitalizaciones y del 61% en casos sintomáticos.
Esquema de dos dosis y el requisito si ya tuviste la enfermedad
Para lograr una protección efectiva, el tratamiento requiere la aplicación de 2 dosis por vía subcutánea, separadas estrictamente por un intervalo de 3 meses.
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Quienes hayan transitado la infección por dengue previamente deben informarlo al equipo de salud antes de recibir la inyección.
La indicación médica exige esperar entre 3 y 6 meses tras haber cursado la enfermedad para poder definir la aplicación de la vacuna.
Quiénes no pueden recibir la vacuna contra el dengue
La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) ratificó que existen grupos poblacionales con contraindicación médica absoluta para esta dosis:
- Embarazadas y personas en período de lactancia materna.
- Pacientes con alteraciones en la respuesta inmunitaria por enfermedades o tratamientos inmunosupresores.
- Personas que hayan sufrido una reacción alérgica grave a componentes de la fórmula o a dosis previas.
Cuándo y dónde vacunarse gratis en los principales distritos
El acceso al beneficio gratuito varía de acuerdo con la política sanitaria implementada por cada jurisdicción:
Laboratorio de medicamentos en provincia: el Senado aprobó el proyecto para producir remedios estatales
- Provincia de Buenos Aires: vacunación sin turno y gratuita en centros habilitados para residentes de 15 a 59 años.
- Ciudad de Buenos Aires: exige solicitar turno previo mediante la plataforma oficial, acreditar domicilio porteño con DNI y tener entre 15 y 59 años.
- Provincias del NOA, NEA y Centro: vacunación focalizada priorizada en provincias como Salta, Jujuy, Misiones, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe.