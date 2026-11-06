Vacunación contra el dengue: quiénes pueden recibir las dosis gratis y cuáles son los requisitos según la edad

Frente a la previsión de lluvias superiores a lo normal impulsadas por el fenómeno El Niño entre noviembre de 2026 y enero de 2027, la proliferación del Aedes aegypti enciende las alarmas sanitarias.

Para reducir complicaciones graves, los expertos instan a completar el esquema de inmunización y vacunar a los grupos priorizados antes del inicio del verano.

La estrategia nacional y el rango de edad extendido

Aunque la estrategia focalizada nacional se orienta a personas de 15 a 39 años en departamentos de mayor riesgo, algunas jurisdicciones flexibilizaron el acceso.

Ante el remanente de dosis de campañas anteriores, en diversas regiones el beneficio se expandió para cubrir a personas de entre 15 y 59 años.

Los especialistas destacan que la vacuna Qdenga® mostró una efectividad del 84% para prevenir hospitalizaciones y del 61% en casos sintomáticos.

Esquema de dos dosis y el requisito si ya tuviste la enfermedad

Para lograr una protección efectiva, el tratamiento requiere la aplicación de 2 dosis por vía subcutánea, separadas estrictamente por un intervalo de 3 meses.

Quienes hayan transitado la infección por dengue previamente deben informarlo al equipo de salud antes de recibir la inyección.

La indicación médica exige esperar entre 3 y 6 meses tras haber cursado la enfermedad para poder definir la aplicación de la vacuna.

Quiénes no pueden recibir la vacuna contra el dengue

La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) ratificó que existen grupos poblacionales con contraindicación médica absoluta para esta dosis:

Embarazadas y personas en período de lactancia materna .

y personas en período de . Pacientes con alteraciones en la respuesta inmunitaria por enfermedades o tratamientos inmunosupresores.

por enfermedades o tratamientos inmunosupresores. Personas que hayan sufrido una reacción alérgica grave a componentes de la fórmula o a dosis previas.

Cuándo y dónde vacunarse gratis en los principales distritos

El acceso al beneficio gratuito varía de acuerdo con la política sanitaria implementada por cada jurisdicción: