Laboratorio de medicamentos en provincia: el Senado aprobó el proyecto para producir remedios estatales

Si te preocupa el costo de los remedios y el abastecimiento en los centros de salud, un proyecto de ley clave acaba de dar un paso decisivo en la Legislatura.

El Senado aprobó la iniciativa que busca crear una empresa estatal para producir y garantizar medicamentos esenciales, reduciendo la dependencia de importaciones y abaratando costos.

Avance en el Senado y el camino a la sanción definitiva

La propuesta fue aprobada en una sesión con 41 legisladores presentes y ahora fue derivada a la Cámara de Diputados para su votación final.

La medida establece la creación de una sociedad anónima impulsada desde el Poder Ejecutivo bajo la órbita directa del Ministerio de Salud.

Su finalidad principal será abastecer con rapidez y menores costos al sistema sanitario, tanto en el ámbito provincial como en los distintos municipios.

Control estatal del 99% y límites al financiamiento

La estructura accionaria del nuevo organismo estará dividida para mantener la conducción en manos del sector público:

99% del capital social (Acciones Clase A): pertenecerá de forma exclusiva al Estado provincial.

pertenecerá de forma exclusiva al Estado provincial. 1% del capital restante (Acciones Clase B): podrá ser suscrito por accionistas públicos o privados.

podrá ser suscrito por accionistas públicos o privados. Límites de endeudamiento: la normativa fija topes prudenciales de financiamiento para preservar la sustentabilidad fiscal.

la normativa fija topes prudenciales de financiamiento para preservar la sustentabilidad fiscal. Comisión Bicameral de seguimiento: se integrará por 5 senadores y 5 diputados para auditar el funcionamiento.

Los objetivos del proyecto: insumos locales y empleo calificado

Desde el oficialismo sostienen que la planta de producción permitirá dar una respuesta ágil frente a emergencias sanitarias o epidemias.

Además de asegurar el suministro continuo de insumos clave, la iniciativa apunta a fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Otro de los puntos destacados por los impulsores es el impulso a la industria local y la generación de puestos de trabajo calificados.

La postura de los bloques opositores y las dudas presupuestarias

Durante el debate en el recinto, los sectores de la oposición manifestaron su rechazo al modelo de administración propuesto.

Representantes de bloques como el PRO, La Libertad Avanza y bancadas aliadas cuestionaron la creación de nuevas estructuras estatales en un contexto de restricción fiscal.

Asimismo, advirtieron sobre la capacidad de gestión del Ejecutivo e hicieron hincapié en la necesidad de simplificar trámites burocráticos y controlar los endeudamientos antes de constituir una nueva sociedad.