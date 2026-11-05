Cuatro fiestas bonaerenses para este fin de semana: dónde ir del 6 al 8 de noviembre

El primer fin de semana completo de noviembre ofrece distintas alternativas para quienes buscan una salida dentro de la provincia de Buenos Aires. La agenda combina gastronomía regional, encuentros culturales y ferias con propuestas para recorrer en familia.

Entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre de 2026 hay celebraciones en diferentes puntos del territorio bonaerense. Antes de viajar, conviene confirmar en los canales municipales posibles cambios por el clima.

Tandil: Chacinar, el festival del salame y el cerdo

La ciudad serrana tiene previsto el festival Chacinar, dedicado a los productos porcinos y a la tradición gastronómica local, durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. La propuesta atrae tanto a residentes como a visitantes que aprovechan para recorrer Tandil.

Como ocurre con otras celebraciones al aire libre, los horarios y la programación de cada jornada deben corroborarse con la organización antes de salir.

Florencio Varela: Fiesta de la Frutilla

El sábado 7 de noviembre está anunciada la Fiesta de la Frutilla en el Parque Recreativo Thevenet. La agenda difundida ubica la actividad entre las 10 y las 22, con una propuesta vinculada a la producción local.

Es una alternativa para quienes viven en el sur del conurbano y prefieren una salida de un día sin viajar hasta la costa o las sierras.

Marcos Paz: Fiesta del Inmigrante

La agenda turística provincial confirma la Fiesta del Inmigrante los días 7 y 8 de noviembre, de 13 a 24, en el Espacio Quinta Devoto, sobre Ruta 40, kilómetro 50.

La entrada es gratuita. Se anuncian comidas típicas, exposiciones, danzas, música, vestimentas tradicionales, espectáculos y una feria de artesanos y emprendedores.

Olavarría: Un aplauso para el Asador

El domingo 8 de noviembre, desde las 11, se realizará la edición 41 de Un aplauso para el Asador en el Parque Helios Eseverri.

La agenda oficial provincial anuncia participación de instituciones locales, puestos gastronómicos, carnes asadas, emprendedores y espectáculos musicales. El acceso figura como gratuito.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Los eventos gratuitos pueden tener consumos gastronómicos pagos. Si la salida requiere recorrer varios kilómetros, es recomendable revisar el pronóstico, el estado de las rutas y las redes oficiales de cada municipio.

La combinación de propuestas permite elegir según distancia e intereses: gastronomía regional en Tandil u Olavarría, producción frutihortícola en Florencio Varela y tradiciones culturales en Marcos Paz.

Las fechas consignadas corresponden a la programación difundida para el fin de semana del 6 al 8 de noviembre. Cualquier reprogramación posterior debe verificarse con los organizadores.