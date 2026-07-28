Vacaciones de invierno en tecnópolis: grilla de shows gratis, horarios y cómo sacar entradas

Si estás buscando una propuesta entretenida y accesible para disfrutar los últimos días del receso escolar, Tecnópolis ofrece una variada programación con entrada totalmente gratuita.
El predio mantendrá sus puertas abiertas de 13:00 a 17:00 horas hasta el domingo 2 de agosto, con espectáculos, talleres deportivos, espacio de lectura y cine infantil.
Cómo reservar las entradas gratuitas y datos clave de ingreso
Aunque el acceso es libre y sin costo, se requiere realizar una reserva previa a través del sitio web oficial del parque.
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El ingreso peatonal y vehicular se realiza por la avenida Juan Bautista de la Salle 4500, recordando que la organización dispone el cierre del predio en caso de lluvia.
Proyecciones de cine infantil y actividades recreativas diarias
Todas las jornadas cuentan con espacio de inflables, plaza de juegos, taller de ajedrez, básquet, arte y entrega de libros para los más chicos.
Además, el cine infantil proyecta títulos como “Robotia” y “Gigantes” en dos funciones diarias programadas a las 13:30 y 15:30 horas.
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La grilla completa de shows en vivo de la semana
Los espectáculos centrales se presentan en diferentes horarios a lo largo de cada jornada:
- Martes 28: AguaFiestas (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y Enrulate con Brian (15:30 h).
- Miércoles 29: Enrulate con Brian (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y AguaFiestas (15:30 h).
- Jueves 30: AguaFiestas (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y Enrulate con Brian (15:30 h).
- Viernes 31: Ensamble Urbano (13:30 h), Compañía del Revés (14:30 h) y Desenchufados (15:30 h).
Los platos fuertes para el fin de semana de cierre
Para el tramo final de las vacaciones de invierno, la grilla artística renovará sus propuestas principales:
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- Sábado 1: Clari Ceschin (13:30 h), Jungla (14:30 h) y Desenchufados (15:30 h).
- Domingo 2: Compañía del Revés con “Dulcinea” (13:30 h), Enrulate con Brian (14:30 h) y el esperado cierre de Los Cazurros a las 15:30 horas.