Vacaciones de invierno en tecnópolis: grilla de shows gratis, horarios y cómo sacar entradas

Si estás buscando una propuesta entretenida y accesible para disfrutar los últimos días del receso escolar, Tecnópolis ofrece una variada programación con entrada totalmente gratuita.

El predio mantendrá sus puertas abiertas de 13:00 a 17:00 horas hasta el domingo 2 de agosto, con espectáculos, talleres deportivos, espacio de lectura y cine infantil.

Cómo reservar las entradas gratuitas y datos clave de ingreso

Aunque el acceso es libre y sin costo, se requiere realizar una reserva previa a través del sitio web oficial del parque.

El ingreso peatonal y vehicular se realiza por la avenida Juan Bautista de la Salle 4500, recordando que la organización dispone el cierre del predio en caso de lluvia.

Proyecciones de cine infantil y actividades recreativas diarias

Todas las jornadas cuentan con espacio de inflables, plaza de juegos, taller de ajedrez, básquet, arte y entrega de libros para los más chicos.

Además, el cine infantil proyecta títulos como “Robotia” y “Gigantes” en dos funciones diarias programadas a las 13:30 y 15:30 horas.

La grilla completa de shows en vivo de la semana

Los espectáculos centrales se presentan en diferentes horarios a lo largo de cada jornada:

Martes 28: AguaFiestas (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y Enrulate con Brian (15:30 h).

AguaFiestas (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y Enrulate con Brian (15:30 h). Miércoles 29: Enrulate con Brian (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y AguaFiestas (15:30 h).

Enrulate con Brian (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y AguaFiestas (15:30 h). Jueves 30: AguaFiestas (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y Enrulate con Brian (15:30 h).

AguaFiestas (13:30 h), Ensamble Urbano (14:30 h) y Enrulate con Brian (15:30 h). Viernes 31: Ensamble Urbano (13:30 h), Compañía del Revés (14:30 h) y Desenchufados (15:30 h).

Los platos fuertes para el fin de semana de cierre

Para el tramo final de las vacaciones de invierno, la grilla artística renovará sus propuestas principales: