Una multitud histórica despide al papa león xiv en luján: cientos de miles de fieles llegan desde todo el país

Este miércoles 11 de noviembre quedará grabado en la historia religiosa de la Argentina. El papa León XIV culmina su visita al país con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una de las mayores concentraciones de fieles de las últimas décadas.

Desde distintos puntos del territorio argentino, cientos de miles de peregrinos se movilizan hacia la ciudad bonaerense para participar de una celebración que combina emoción, fe, esperanza y un profundo sentimiento de unidad nacional.

La ceremonia comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano, frente al histórico santuario de la Patrona de la Argentina. Las previsiones anticipan una convocatoria que podría superar los dosl millones de personas, aunque la concurrencia definitiva se conocerá una vez finalizado el encuentro.

Desde el martes, miles de familias, jóvenes, adultos mayores y delegaciones religiosas comenzaron a instalarse en las inmediaciones de la Basílica. Muchos llegaron con reposeras, mantas, banderas argentinas e imágenes religiosas, dispuestos a pasar la noche a cielo abierto para asegurarse un lugar.

Luján vive horas de una emoción extraordinaria. Las calles se llenan de peregrinos, mientras los cánticos, las oraciones y las expresiones de alegría acompañan la espera de uno de los acontecimientos más importantes de su historia reciente.

Después de 44 años, un Papa vuelve a Luján

La celebración tiene además un enorme significado histórico: desde el 11 de junio de 1982, cuando Juan Pablo II visitó Luján en plena Guerra de Malvinas, ningún pontífice había vuelto a celebrar una misa en este santuario.

Aquella visita ocurrió durante uno de los momentos más dolorosos de la historia argentina. El país se encontraba en guerra con el Reino Unido y numerosas familias atravesaban la angustia de tener a sus hijos combatiendo en el Atlántico Sur.

Juan Pablo II llegó a la Argentina con un mensaje de paz y reconciliación. Frente a una multitud reunida en la Basílica, elevó sus oraciones por quienes habían perdido la vida, por los heridos y por las familias que sufrían las consecuencias del conflicto.

En su histórica homilía pidió a la Virgen de Luján que acompañara a los argentinos y ayudara a encontrar una salida pacífica a la guerra.

Cuarenta y cuatro años después, el mismo escenario vuelve a recibir a un sucesor de San Pedro. Aunque las circunstancias históricas son diferentes, el santuario vuelve a convertirse en un lugar de encuentro para miles de personas que llegan buscando un mensaje de esperanza.

Para quienes vivieron aquella jornada de 1982, la presencia de León XIV representa también un reencuentro con recuerdos que forman parte de la memoria colectiva del país.

Una verdadera peregrinación nacional

La magnitud de la convocatoria obligó a organizar un amplio operativo de seguridad, asistencia sanitaria y control del tránsito.

Durante las últimas horas se intensificó el ingreso de micros, vehículos particulares y contingentes de distintas provincias. Algunos peregrinos viajaron durante muchas horas para tener la oportunidad de escuchar personalmente al Santo Padre.

La ciudad de Luján se transforma así en el corazón espiritual de la Argentina, con una movilización que trasciende las fronteras de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades establecieron importantes restricciones vehiculares en los accesos y dispusieron sectores de estacionamiento alejados del centro, desde donde los asistentes deben continuar caminando hasta las inmediaciones de la Basílica.

Se recomienda a quienes concurran llevar agua, utilizar ropa cómoda y respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los equipos sanitarios.

Una misa dedicada a la solidaridad y al encuentro

La última celebración de León XIV en territorio argentino tendrá como eje central la caridad, la solidaridad y el compromiso con quienes más necesitan.

Durante la ceremonia participarán representantes de distintos sectores de la sociedad, entre ellos trabajadores, docentes, adultos mayores e integrantes de organizaciones comunitarias.

La intención es reflejar, mediante las ofrendas y los testimonios, el trabajo cotidiano de quienes ayudan a construir una sociedad más fraterna.

La celebración también tendrá expresiones musicales y artísticas, con la participación del reconocido cantante Luciano Pereyra, nacido en Luján, junto a otros artistas convocados para acompañar esta jornada especial.

Antes de presidir la misa, el Pontífice recorrerá parte de la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, ofreciendo a los peregrinos la oportunidad de saludarlo de cerca.

La despedida del país y su viaje a Perú

La jornada de este miércoles marcará el cierre de la visita apostólica que León XIV inició el domingo 8 de noviembre.

Antes de trasladarse a Luján, el Papa tiene prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde compartirá un encuentro con personas privadas de su libertad.

Finalizada la celebración religiosa, se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde está programada para las 13:30 una ceremonia oficial de despedida.

A las 14:00 está prevista su partida rumbo a Lima, Perú, donde continuará su recorrido sudamericano.

De esta manera concluirán cuatro jornadas de actividades pastorales, encuentros con distintos sectores de la sociedad y multitudinarias manifestaciones de fe.

Una despedida que quedará en la memoria argentina

La imagen de la Basílica de Luján rodeada de una multitud será, sin dudas, una de las postales más significativas de esta visita papal.

Allí donde Juan Pablo II rezó por la paz durante la Guerra de Malvinas, León XIV volverá a encontrarse con el pueblo argentino en una celebración cargada de simbolismo.

La fe, la emoción y la esperanza vuelven a reunir a generaciones enteras frente a la Virgen de Luján.

Y mientras cientos de miles de personas continúan llegando desde diferentes rincones del país, la ciudad bonaerense se prepara para vivir una mañana que promete ser inolvidable.

Será mucho más que la despedida de un Papa: será una jornada de encuentro, de memoria y de esperanza para millones de argentinos.