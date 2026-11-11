El Papa se despide de Argentina en un miércoles primaveral: cómo continuará el tiempo en la Provincia

Este miércoles 11 de noviembre tendrá un significado especial para los bonaerenses por la histórica visita del papa León XIV a Luján. En lo meteorológico, se espera una jornada templada a cálida, con nubosidad variable, períodos de sol y condiciones mayormente favorables en buena parte de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las temperaturas máximas se ubicarán generalmente entre los 25 y 30 grados, con diferencias según la región y valores más moderados en algunas localidades costeras.

Una jornada histórica en Luján

El papa León XIV encabezará hoy, a las 10:00 horas, una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años en nuestro país.

Para quienes participen de la celebración, se prevé un ambiente agradable a cálido, con presencia de nubes y momentos de sol.

Finalizada la actividad, el Pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13:30 está prevista la ceremonia oficial de despedida. Su partida hacia Perú está programada para las 14:00 horas, poniendo fin a cuatro días de visita a la Argentina.

Cómo estará el tiempo en el interior bonaerense

Durante este miércoles predominarán las condiciones de estabilidad atmosférica, aunque la nubosidad tendrá distinta intensidad según la zona.

En el centro, norte y buena parte del este provincial se esperan temperaturas agradables durante la mañana y un marcado ascenso térmico por la tarde.

En la Costa Atlántica, el ambiente también será primaveral, con máximas cercanas a los 26 grados en Mar del Plata.

Cómo continuará el tiempo hasta el domingo

Jueves 12: Se espera una jornada cálida, con períodos de sol y temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados en algunos sectores. Hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad en el sur bonaerense, con posibilidad de tormentas aisladas.

Viernes 13: La nubosidad irá en aumento y podrían registrarse lluvias y tormentas en distintas zonas de la provincia, especialmente hacia el sur, centro y oeste. La evolución de las precipitaciones dependerá del desplazamiento del sistema de inestabilidad.

Sábado 14: Se espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas, con nubosidad variable y temperaturas más moderadas, aunque no se descartan precipitaciones aisladas en algunos sectores.

Domingo 15: El cierre del fin de semana presentaría condiciones mayormente estables, con intervalos de sol, algunas nubes y temperaturas agradables.

Una semana que combina calor, emoción y posibles lluvias

La Provincia de Buenos Aires transita una semana marcada por temperaturas propias de la primavera avanzada y el histórico cierre de la visita papal.

Tras un miércoles que permitirá desarrollar gran parte de las actividades al aire libre, la atención meteorológica estará puesta en el jueves y viernes, cuando podrían regresar las tormentas a distintos sectores bonaerenses.

Para el fin de semana, las perspectivas indican una tendencia hacia condiciones más estables, aunque se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la distribución de las lluvias.