Una familia bonaerense sufrió una tragedia en bariloche: su camioneta cayó al nahuel huapi y murió una niña de 3 años

Una tragedia familiar ocurrida en Bariloche generó una profunda conmoción durante el fin de semana. Una salida que había comenzado con la intención de disfrutar de la nieve terminó en un dramático accidente cuando una camioneta se precipitó por una pronunciada pendiente y cayó a las aguas del lago Nahuel Huapi.

En el vehículo viajaban una mujer y su hija de apenas 3 años. La madre logró salir a la superficie, mientras que la pequeña quedó dentro de la camioneta. Un amplio operativo de emergencia se desplegó inmediatamente en el lugar, aunque los rescatistas no pudieron salvar a la niña.

Cómo ocurrió el trágico accidente en Bariloche

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 8 de agosto en el barrio Villa Don Orione, a la altura del kilómetro 15 de la avenida Exequiel Bustillo, en la zona oeste de San Carlos de Bariloche.

La familia se preparaba para salir de su vivienda con destino al cerro Catedral, aprovechando la nieve caída durante los últimos días. El acceso a la propiedad presenta una fuerte pendiente y había acumulación de nieve y sectores con condiciones resbaladizas.

Según la reconstrucción realizada posteriormente, Eugenia conducía una camioneta Hyundai Tucson y su hija Fidelina viajaba en su correspondiente butaca. Agustín, padre de la niña, se encontraba fuera del vehículo colaborando para facilitar la salida por el camino.

Cuando intentaban superar uno de los sectores de mayor pendiente, la camioneta perdió tracción y comenzó a desplazarse hacia un costado. Una de las ruedas alcanzó el inicio del barranco y el vehículo terminó precipitándose por la pendiente hasta llegar al lago Nahuel Huapi.

La camioneta terminó a unos 25 metros de profundidad

El impacto y el ingreso del vehículo al agua ocurrieron en cuestión de segundos. La madre logró quitarse el cinturón y salir de la camioneta mientras esta comenzaba a hundirse, pero no consiguió encontrar a su hija dentro del habitáculo.

El vehículo terminó a una profundidad estimada de aproximadamente 25 metros.

Agustín presenció el accidente desde tierra y pidió ayuda. También utilizó una tabla de stand up paddle que estaba cerca de la vivienda para acercarse hasta el sector en el que había logrado salir Eugenia y ayudarla a regresar a la costa.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y rápidamente se montó un operativo en el que participaron efectivos policiales, Bomberos, personal de Prefectura Naval Argentina, buzos especializados y representantes de la Fiscalía.

Los buzos lograron finalmente localizar la camioneta sumergida y recuperar el cuerpo de la pequeña, que no pudo ser rescatada con vida.

Quién era la familia involucrada en la tragedia

La noticia tuvo una fuerte repercusión en la Provincia de Buenos Aires debido a que Agustín Orso es oriundo de la ciudad bonaerense de San Pedro, donde la familia mantiene vínculos y numerosos allegados.

Su pareja, Eugenia, nació en Tierra del Fuego y ambos se habían radicado desde hacía tiempo en Bariloche, donde vivían junto a su hija Fidelina.

La pequeña había crecido rodeada por los paisajes de la Patagonia y, según contaron sus padres luego del accidente, disfrutaba especialmente de actividades al aire libre, la montaña, el bosque y la nieve.

Familiares y amigos comenzaron a acompañar a la pareja durante estas horas de profundo dolor. Algunos de sus seres queridos viajaron hacia Bariloche luego de conocer la noticia.

Los padres fueron atendidos tras el accidente

Después del dramático episodio, ambos padres requirieron asistencia médica. La madre fue trasladada al Sanatorio San Carlos, donde recibió atención por golpes y un principio de hipotermia.

El padre también debió ser asistido debido a la exposición a las bajas temperaturas durante los intentos por ayudar a su familia.

Los dos quedaron fuera de peligro y pudieron posteriormente reencontrarse con familiares y allegados para comenzar a atravesar el duelo.

La Fiscalía investiga cómo cayó la camioneta al lago Nahuel Huapi

Mientras la familia enfrenta la pérdida, la Justicia continúa investigando las circunstancias exactas del accidente.

La Fiscalía de Bariloche aguarda los resultados de las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro para determinar la dinámica del siniestro y establecer qué factores provocaron que la camioneta perdiera estabilidad y terminara cayendo por el barranco.

Entre los elementos que serán analizados se encuentran las condiciones del terreno, la presencia de nieve y hielo y la trayectoria realizada por el vehículo momentos antes de precipitarse hacia el lago.

En la causa intervienen los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori. Hasta que estén concluidos los informes técnicos, las autoridades buscan evitar conclusiones definitivas sobre la mecánica del accidente.

La muerte de Fidelina, de apenas 3 años, provocó una enorme conmoción tanto en Bariloche como en San Pedro, donde familiares, amigos y conocidos de la familia expresaron su acompañamiento ante una tragedia que transformó en segundos una salida familiar hacia la nieve en un episodio irreparable.La identidad de la familia, la vinculación con San Pedro y la secuencia general fueron confirmadas por medios locales; la profundidad del vehículo y las pericias pendientes surgen de la cobertura judicial de Bariloche.