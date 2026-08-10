Hacía maniobras peligrosas en moto: le suspendieron la licencia hasta 2099

Un motociclista fue sancionado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires luego de que se detectaran numerosos videos en los que realizaba maniobras peligrosas en calles y rutas transitadas y las difundía a través de sus redes sociales.

La medida fue tomada por el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial, luego de analizar el material publicado por el propio conductor.

Según se informó, en las imágenes se lo observa realizando distintas maniobras consideradas de extrema peligrosidad. Entre ellas, circulaba sobre una sola rueda, zigzagueaba entre otros vehículos y hasta se paraba sobre la motocicleta mientras continuaba avanzando.

Una sanción que se extiende hasta 2099

Tras analizar los videos y realizar las actuaciones correspondientes, las autoridades resolvieron disponer la suspensión preventiva de la licencia de conducir hasta el año 2099.

De esta manera, si la medida se mantiene vigente, el motociclista quedaría imposibilitado de utilizar legalmente su licencia durante más de siete décadas.

Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que este tipo de conductas no solamente ponen en riesgo la vida de quien conduce la motocicleta, sino también la seguridad de todas las personas que circulan por la vía pública.

Las acrobacias eran difundidas en redes

De acuerdo con la información oficial, el conductor utilizaba sus redes sociales para mostrar las maniobras como una forma de entretenimiento.

Los videos registraban desplazamientos sobre una sola rueda, movimientos en zigzag entre vehículos y otras acciones realizadas mientras la motocicleta permanecía en movimiento.

Desde el Ministerio de Transporte advirtieron que la vía pública no es un lugar para realizar acrobacias ni desafíos, debido al riesgo que estas conductas generan para conductores, motociclistas, peatones y demás usuarios de calles y rutas.

La Provincia señaló además que continuará interviniendo frente a situaciones en las que se detecten maniobras que puedan poner en peligro la integridad de terceros.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, que destacó que conducir implica asumir responsabilidad tanto por las propias acciones como por la seguridad de quienes comparten la vía pública.