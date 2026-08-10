Frío extremo y sol: Así arranca la semana en la Provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires comienza la semana con un marcado descenso de las temperaturas, en un escenario plenamente invernal. El aire frío se hará sentir especialmente durante las primeras horas del día, con madrugadas y mañanas muy frías y temperaturas que en distintos sectores podrán ubicarse cerca de los 0 °C.

Para este lunes 10 de agosto, se espera una jornada fría, con condiciones mayormente estables y períodos de cielo despejado. En varios puntos del territorio bonaerense las mínimas serán muy bajas, mientras que durante la tarde las temperaturas tendrán una recuperación moderada, aunque el ambiente continuará frío.

El frío será protagonista durante los próximos días

El escenario meteorológico de esta semana estará dominado por la presencia de aire frío. Las temperaturas máximas se mantendrán, en general, por debajo de los valores habituales para una jornada templada, con tardes frescas y noches nuevamente muy frías.

En el interior bonaerense y especialmente en zonas rurales y sectores bajos, las condiciones serán más propicias para la formación de heladas, por lo que habrá que prestar especial atención durante las primeras horas de la mañana.

Las localidades del centro y sur de la provincia, así como las zonas serranas, podrían experimentar las temperaturas más bajas. En las áreas serranas también se mantiene el interés meteorológico por posibles episodios de nieve o aguanieve, dependiendo de la evolución de la masa de aire frío.

¿Cómo continuará la semana?

El martes 11 continuará con características invernales, con mañanas frías y una recuperación térmica limitada durante la tarde.

Hacia mitad de semana, las temperaturas seguirán siendo bajas, aunque podrían registrarse algunas variaciones dependiendo de la región. El panorama general seguirá marcado por el frío, con posibilidad de mayor nubosidad y algunas precipitaciones aisladas en determinados sectores.

En términos generales, no se espera un cambio brusco hacia temperaturas cálidas durante los próximos días. La tendencia indica que el frío continuará siendo uno de los principales protagonistas de esta segunda semana de agosto.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Ante este escenario, se recomienda:

Utilizar varias capas de abrigo, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Proteger manos, pies, cabeza y cuello.

Mantener los ambientes calefaccionados, pero ventilarlos adecuadamente .

. Extremar las precauciones con estufas, braseros y otros sistemas de calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Conducir con mucha precaución durante las primeras horas del día, especialmente en sectores donde pueda formarse hielo o escarcha.

Proteger a las mascotas del frío y evitar que permanezcan durante períodos prolongados a la intemperie.

Prestar especial atención a niños pequeños y adultos mayores, que son más vulnerables a las bajas temperaturas.

En síntesis: la Provincia de Buenos Aires inicia una semana con mucho frío, mañanas muy frías y tardes que seguirán siendo invernales. El abrigo volverá a ser indispensable durante buena parte de la jornada, mientras que las condiciones más rigurosas se esperan durante las madrugadas y primeras horas del día.