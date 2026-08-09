Dinero Plus Mercado Pago: cuánto presta en agosto 2026 y quiénes pueden acceder

Dinero Plus Mercado Pago volvió a ganar atención entre comerciantes y emprendedores porque la billetera actualizó el monto máximo que puede ofrecer mediante esta modalidad de financiamiento. La herramienta aparece dentro del ecosistema de créditos de la plataforma, aunque no necesariamente está habilitada para todos los usuarios.

La propuesta apunta especialmente a quienes necesitan liquidez durante pocos días para comprar mercadería, renovar stock, cubrir gastos del negocio o aprovechar una oportunidad comercial. La diferencia frente a otros préstamos de Mercado Pago está, justamente, en el plazo: el dinero debe devolverse rápidamente.

Dinero Plus Mercado Pago: cuánto dinero presta actualmente

La información oficial de Mercado Pago consultada en agosto de 2026 señala que Dinero Plus puede otorgar hasta $16.000.000, una cifra superior al límite de $10.000.000 con el que esta modalidad se hizo conocida inicialmente.

Mercado Pago presenta actualmente el producto como una alternativa de dinero rápido para negocios y establece un plazo máximo de devolución de 28 días. El monto concreto disponible para cada persona puede ser considerablemente menor al máximo anunciado.

Característica Dinero Plus Monto máximo publicado Hasta $16.000.000 Plazo máximo 28 días Acreditación En la cuenta de Mercado Pago Destino Capital de trabajo, stock, sueldos u otras necesidades Disponibilidad Depende del perfil y de la oferta habilitada

La propia compañía menciona entre sus posibles usos el pago de sueldos, la renovación de inventario y otras inversiones vinculadas al funcionamiento cotidiano de un negocio. Se puede consultar la información actualizada en la sección oficial de créditos para negocios de Mercado Pago.

¿Dinero Plus de Mercado Pago es realmente a tasa 0%?

Una de las razones por las que Dinero Plus se volvió especialmente atractivo es que Mercado Pago ha habilitado ofertas sin interés para determinados usuarios. En esos casos, una persona puede recibir el dinero y devolver el mismo capital dentro del plazo establecido.

Sin embargo, hay un punto importante antes de aceptar cualquier propuesta: la condición que vale es la que aparece en la simulación de cada cuenta. Mercado Pago tiene incluso una sección específica de ayuda sobre el costo de Dinero Plus, por lo que conviene revisar el monto total a devolver, la fecha de vencimiento y cualquier cargo informado antes de confirmar.

Por eso, no es recomendable asumir que todas las cuentas tendrán automáticamente tasa 0%. Las ofertas pueden variar según el perfil del usuario y las condiciones vigentes al momento de solicitar el dinero.

Quiénes pueden obtener Dinero Plus y por qué no aparece en todas las cuentas

Dinero Plus está relacionado principalmente con usuarios que tienen actividad comercial dentro del ecosistema de Mercado Pago y Mercado Libre. La plataforma analiza distintos indicadores para definir qué productos crediticios habilita y qué límite ofrece.

Entre los factores que pueden influir aparecen el historial de pagos, el nivel de actividad, las ventas y el comportamiento financiero dentro de Mercado Pago. La evaluación se realiza de manera automática y las propuestas pueden cambiar con el tiempo.

Esto significa que no existe un monto de $16 millones garantizado por simplemente tener una cuenta. Ese valor representa el máximo que Mercado Pago informa actualmente para el producto.

Cómo saber si Mercado Pago te ofrece Dinero Plus

La manera más segura de comprobarlo es ingresar directamente a la aplicación y revisar el apartado correspondiente a créditos o financiamiento. Si existe una propuesta disponible, allí deberían aparecer el límite habilitado, el plazo, la fecha de devolución y el costo total.

Ingresar a Mercado Pago con la cuenta habitual.

Buscar la sección de créditos o préstamos para el negocio.

Comprobar si figura Dinero Plus entre las opciones disponibles.

Elegir el monto, cuando la aplicación lo permita.

Revisar cuidadosamente cuánto habrá que devolver y en qué fecha.

Mercado Pago también mantiene una sección oficial dedicada a Dinero Plus donde explica el funcionamiento de esta modalidad.

La clave antes de pedir el préstamo: el vencimiento es muy corto

El monto máximo puede resultar tentador, pero Dinero Plus no funciona como un crédito tradicional a 12, 18 o 24 cuotas. Su característica central es precisamente el plazo de hasta 28 días.

Para un comercio puede ser útil, por ejemplo, si necesita comprar stock que espera vender rápidamente y sabe que contará con fondos antes del vencimiento. Pero tomar una suma elevada sin prever de dónde saldrá el dinero para cancelarla puede generar un problema de caja pocas semanas después.

La novedad más importante en agosto de 2026 es que el límite oficial publicado por Mercado Pago ya llega a $16.000.000. El monto realmente disponible, el costo y las condiciones finales deberán verificarse dentro de cada cuenta antes de confirmar la operación.