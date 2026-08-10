Anses pagos: quiénes cobran del 10 al 14 de agosto según la terminación del dni

ANSES del 10 al 14 de agosto pone en marcha una de las semanas con mayor cantidad de pagos del mes. Desde este lunes comienzan a acreditarse jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas, mientras que durante los próximos días se sumarán otras prestaciones.

El cronograma de agosto de 2026 está organizado principalmente de acuerdo con la terminación del DNI y tiene una particularidad importante: no todos los beneficiarios de una misma prestación cobran durante esta semana. Por eso, conviene mirar el detalle de cada jornada para saber exactamente a quién le corresponde el depósito.

ANSES del 10 al 14 de agosto: quién cobra cada día

Entre el lunes y el viernes avanzará progresivamente el calendario para jubilados con haberes mínimos, AUH, Asignación Familiar por Hijo, AUE, PNC y Prenatal. El esquema queda de la siguiente manera:

Día Quiénes cobran Lunes 10 Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI 0; AUH y SUAF DNI 0; Asignación por Embarazo DNI 0; PNC DNI 0 y 1. También comienza el período de pago de Asignaciones Familiares de PNC para todas las terminaciones. Martes 11 Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI 1; AUH y SUAF DNI 1; AUE DNI 1; PNC DNI 2 y 3; Prenatal DNI 0 y 1. Comienzan además las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción. Miércoles 12 Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI 2; AUH y SUAF DNI 2; AUE DNI 2; PNC DNI 4 y 5; Prenatal DNI 2 y 3. Jueves 13 Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI 3; AUH y SUAF DNI 3; AUE DNI 3; PNC DNI 6 y 7; Prenatal DNI 4 y 5. Viernes 14 Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI 4; AUH y SUAF DNI 4; AUE DNI 4; PNC DNI 8 y 9; Prenatal DNI 6 y 7.

De esta manera, las Pensiones No Contributivas completan durante esta misma semana todas las terminaciones de DNI. En cambio, otros grupos continuarán cobrando después del fin de semana largo.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: fechas de esta semana

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo comparten durante estos cinco días la misma secuencia: DNI 0 el lunes 10, DNI 1 el martes 11, DNI 2 el miércoles 12, DNI 3 el jueves 13 y DNI 4 el viernes 14.

Quienes tengan DNI terminados entre 5 y 9 no quedan afuera del cronograma: cobrarán a partir del martes 18. Las fechas restantes son DNI 5 el 18, DNI 6 el 19, DNI 7 el 20, DNI 8 el 21 y DNI 9 el lunes 24 de agosto.

En agosto, estas prestaciones recibieron un aumento del 1,89%. La AUH pasó a tener un valor general de $150.848 por hijo, mientras que la AUH por hijo con discapacidad quedó en $491.173. La Asignación Familiar por Hijo alcanza los $75.433 para el primer rango de ingresos.

En el caso de la AUH, ANSES retiene mensualmente el 20% que luego puede cobrarse mediante la presentación de la Libreta correspondiente, por lo que el importe depositado mensualmente no coincide con el valor total de la prestación.

Jubilados y pensionados: cuánto cobran en agosto

La primera tanda corresponde únicamente a quienes tienen jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. El calendario avanza del DNI 0 al 4 entre este lunes y el viernes.

Con la actualización de agosto, el haber mínimo quedó establecido en $419.775,93. A ese monto se suma el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, por lo que quienes perciben la mínima alcanzan un ingreso total de $489.775,93. El adicional fue establecido nuevamente para agosto mediante el Decreto 686/2026.

Los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo no reciben el pago entre el 10 y el 14. Para ese grupo el calendario recién comienza el martes 25 de agosto con DNI 0 y 1 y continúa hasta el lunes 31.

Qué otros pagos comienzan esta semana

La Asignación por Prenatal arranca el martes 11 para DNI 0 y 1, continúa el miércoles 12 para terminaciones 2 y 3, el jueves 13 para 4 y 5 y el viernes 14 para 6 y 7. Los DNI 8 y 9 cobrarán el martes 18.

La Asignación por Maternidad se abona desde el primer día de su calendario para todas las terminaciones de documento. A su vez, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción tienen un período de cobro que comienza el 11 de agosto y se extiende hasta el 11 de septiembre.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas tienen abierta la liquidación para todas las terminaciones de DNI desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Finalmente, quienes cobran la Prestación por Desempleo deberán esperar: ese calendario no comienza esta semana. Los primeros pagos serán el lunes 24 de agosto para DNI terminados en 0 y 1, y continuarán hasta el viernes 28 para las terminaciones 8 y 9.