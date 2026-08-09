Multas en Provincia de Buenos Aires: el nuevo WhatsApp para saber si tenés infracciones con DNI o patente

Las multas en Provincia de Buenos Aires sumaron una nueva vía de consulta que puede ahorrar tiempo antes de renovar la licencia, vender un vehículo o simplemente verificar si apareció una infracción. El Ministerio de Transporte bonaerense habilitó un asistente que funciona desde el celular y permite acceder a información oficial sin tener que acercarse a una dependencia.

La herramienta fue presentada el 5 de agosto y apunta a resolver una de las consultas más habituales de los automovilistas: saber rápidamente si existen actas vinculadas con una persona o un vehículo y obtener la documentación necesaria para avanzar con el pago. El servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Multas en Provincia de Buenos Aires: cómo consultar por WhatsApp

El nuevo canal se denomina Asistente Virtual de Infracciones BA. Para comenzar la consulta hay que comunicarse por WhatsApp al número oficial 221 309-5014.

También se puede ingresar directamente desde el WhatsApp oficial de Infracciones BA, evitando tener que agendar previamente el contacto.

El procedimiento es sencillo:

Ingresar al chat oficial de WhatsApp.

Seguir las indicaciones del asistente automático.

Elegir la búsqueda correspondiente.

Ingresar el DNI o la patente del vehículo .

. Revisar las infracciones que informe el sistema y la documentación disponible.

No hace falta concurrir a una oficina para realizar esta primera consulta. El Ministerio de Transporte también dispuso códigos QR en sus canales oficiales para acceder directamente al mismo servicio.

Qué información muestra el nuevo asistente de infracciones

La novedad no se limita a informar si existe o no una multa. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, desde el asistente se puede visualizar el acta original, conocer los datos de la infracción y descargar el cupón de pago.

Esto resulta especialmente útil para quienes descubren una infracción cuando están por realizar otro trámite y necesitan conocer rápidamente la causa, la documentación asociada y cómo regularizarla.

La búsqueda puede hacerse tanto desde un teléfono como desde una computadora que tenga acceso a WhatsApp y conexión a internet.

¿Se pueden hacer descargos directamente por WhatsApp?

El lanzamiento está orientado principalmente a la consulta de infracciones, visualización de actas y obtención del cupón de pago. Para gestiones más completas continúa disponible la Web del Infractor de la Provincia.

En InfraccionesBA los usuarios pueden consultar e imprimir multas, encontrar juzgados y, mediante el acceso personal, gestionar infracciones. La Provincia también mantiene habilitado el sistema de descargos web para los casos en los que el conductor considere que la sanción no corresponde.

Por ese motivo, recibir una multa en el asistente no significa necesariamente que la única alternativa sea pagarla inmediatamente. Si existe un motivo para cuestionar el acta, conviene revisar la causa y los mecanismos de descargo antes de avanzar.

Pago voluntario: el beneficio que conviene revisar antes de dejar vencer la multa

Otro dato importante es el estado de la infracción. Las preguntas frecuentes oficiales de Seguridad Vial bonaerense indican que, cuando corresponde el período de pago voluntario de la primera notificación, existe una bonificación del 50% sobre el valor mínimo de la sanción.

El vencimiento debe verificarse en cada acta. La Provincia informa entre los canales habilitados de pago a Banco Provincia, Bapro Pagos, Red Link y Rapipago, además de la posibilidad de utilizar tarjeta de crédito mediante la plataforma web.

Si una multa ya fue abonada, también hay que contemplar los tiempos administrativos: el sistema oficial advierte que la acreditación puede demorar aproximadamente 72 horas. Esto puede ser relevante si el pago se hace poco antes de iniciar un trámite vinculado con la licencia o el vehículo.

La advertencia por estafas y falsos mensajes de multas

La llegada de un canal oficial por WhatsApp también obliga a prestar atención a posibles intentos de fraude. La Provincia remarcó que su asistente nunca solicitará datos bancarios, contraseñas personales ni códigos de verificación.

Por seguridad, lo recomendable es iniciar siempre la conversación desde el número 221 309-5014 o desde el enlace publicado por el Ministerio de Transporte. Si llega un mensaje inesperado que exige transferencias, datos de tarjetas o códigos enviados al celular, no se debe proporcionar esa información.

¿Sirve también para consultar multas de CABA?

No. El nuevo asistente corresponde a las infracciones gestionadas por la Provincia de Buenos Aires y no reemplaza los canales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para verificar infracciones correspondientes a CABA existe un sistema de consulta específico de la Ciudad. Esta diferencia es importante para quienes circulan habitualmente entre territorio bonaerense y CABA, ya que pueden existir actas registradas en administraciones distintas y resulta conveniente revisar ambos sistemas.