Feriados en agosto 2026: cuándo es el fin de semana largo y qué ciudades bonaerenses tienen días no laborables

Feriados en agosto 2026: queda un fin de semana largo nacional y la Provincia de Buenos Aires oficializó días no laborables en varias localidades.

Por Ignacio Hernández
Feriados en agosto 2026: cuándo es el fin de semana largo y qué ciudades bonaerenses tienen días no laborables

Los feriados en agosto 2026 traen un nuevo descanso extendido a nivel nacional, pero el calendario tiene un detalle extra para quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires. Durante el mes también hay una extensa nómina de aniversarios fundacionales y fiestas patronales que generan días no laborables en determinados municipios y localidades.

La diferencia es clave: esos asuetos bonaerenses no rigen en toda la Provincia ni alcanzan a CABA. El Ministerio de Gobierno provincial oficializó el cronograma mediante la Resolución 385/2026, publicada el 31 de julio, con fechas que llegan hasta el último día del mes.

Feriados en agosto 2026: cuándo es el próximo feriado nacional

El feriado nacional de agosto será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La Ley 27.399 establece al 17 de agosto como feriado nacional trasladable y, como este año cae lunes, no necesita corrimiento.

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Así se forma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17. El sábado 15 y el domingo 16 son parte del descanso por coincidir con el fin de semana, pero el feriado nacional propiamente dicho es el lunes 17. En agosto no hay un día no laborable adicional con fines turísticos.

Feriados locales de agosto 2026 en Provincia de Buenos Aires

Feriados en agosto 2026: cuándo es el fin de semana largo y qué ciudades bonaerenses tienen días no laborables

La Resolución 385/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense declaró jornadas no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y las restantes actividades, únicamente en los lugares incluidos en el anexo oficial.

Estos son los días correspondientes a municipios o partidos completos:

FechaMunicipioMotivo
1 de agostoGeneral BelgranoAniversario fundacional
5 de agostoChacabucoAniversario fundacional
6 de agostoCoronel SuárezAniversario fundacional
6 de agostoGeneral ViamonteAniversario fundacional
7 de agostoSan CayetanoFiesta patronal
10 de agostoNavarroFiesta patronal
14 de agostoQuilmesAniversario fundacional
15 de agostoAvellanedaFiesta patronal
15 de agostoSaladilloFiesta patronal
20 de agostoRivadaviaFiesta patronal
21 de agostoDoloresAniversario fundacional
22 de agostoAdolfo Gonzales ChavesAniversario fundacional
28 de agostoMerloAniversario fundacional
30 de agostoBragadoFiesta patronal
30 de agostoTornquistFiesta patronal
31 de agostoCastelliAniversario fundacional

Qué localidades bonaerenses tienen feriado local en agosto

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El mismo anexo incorpora fechas que no abarcan a todo el partido, sino solamente a una localidad determinada. El listado oficial es el siguiente:

FechaLocalidadPartidoMotivo
1 de agostoHerrera VegasHipólito YrigoyenAniversario fundacional
1 de agostoTamangueyúLoberíaAniversario fundacional
2 de agostoCarabelasRojasFiesta patronal
3 de agostoQuequénNecocheaAniversario fundacional
4 de agostoCarlos BeguerieRoque PérezAniversario fundacional
4 de agostoMones CazónPehuajóAniversario fundacional
7 de agostoBerdierSaltoFiesta patronal
8 de agostoNueve de JulioNueve de JulioFiesta patronal
8 de agostoTeniente OrigoneVillarinoAniversario fundacional
10 de agosto12 de OctubreNueve de JulioAniversario fundacional
14 de agostoBartolomé BavioMagdalenaAniversario fundacional
15 de agostoGermaniaGeneral PintoAniversario fundacional
15 de agostoFrenchNueve de JulioFiesta patronal
15 de agostoLas ToscasLincolnFiesta patronal
15 de agostoBlaquierFlorentino AmeghinoFiesta patronal
16 de agostoPorvenirFlorentino AmeghinoFiesta patronal
16 de agostoLeandro N. AlemLeandro N. AlemFiesta patronal
17 de agosto17 de AgostoPuánAniversario fundacional
17 de agostoGeneral RivasSuipachaFiesta patronal
18 de agostoTres AlgarrobosCarlos TejedorAniversario fundacional
20 de agostoRobertsLincolnFiesta patronal
25 de agostoVilla SauzeGeneral VillegasFiesta patronal
25 de agostoBerutiTrenque LauquenAniversario fundacional
29 de agostoLa AngelitaGeneral ArenalesAniversario fundacional
29 de agostoSaldungarayTornquistAniversario fundacional
30 de agosto30 de AgostoTrenque LauquenAniversario fundacional

Quiénes no trabajan en los feriados locales bonaerenses

La resolución provincial hace una distinción importante. En cada municipio o localidad alcanzada, la fecha es no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que para la industria, el comercio y otras actividades privadas el feriado es optativo.

Por eso, un comercio no necesariamente debe cerrar por un aniversario local. Tampoco una fecha incluida para una localidad se extiende automáticamente al resto del partido. En el caso de escuelas, dependencias judiciales u organismos municipales, puede haber disposiciones o adhesiones específicas, por lo que conviene revisar la comunicación de cada institución.

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Otro punto a tener en cuenta es que los feriados locales que caen sábado o domingo no se trasladan automáticamente a un día hábil. La norma bonaerense fija la jornada de la festividad; cualquier cambio requiere una disposición específica.

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El cronograma completo puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Para el resto del país y para CABA, el descanso general de agosto sigue concentrado en el feriado nacional del 17.

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