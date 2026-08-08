Feriados en agosto 2026: cuándo es el fin de semana largo y qué ciudades bonaerenses tienen días no laborables

Los feriados en agosto 2026 traen un nuevo descanso extendido a nivel nacional, pero el calendario tiene un detalle extra para quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires. Durante el mes también hay una extensa nómina de aniversarios fundacionales y fiestas patronales que generan días no laborables en determinados municipios y localidades.

La diferencia es clave: esos asuetos bonaerenses no rigen en toda la Provincia ni alcanzan a CABA. El Ministerio de Gobierno provincial oficializó el cronograma mediante la Resolución 385/2026, publicada el 31 de julio, con fechas que llegan hasta el último día del mes.

Feriados en agosto 2026: cuándo es el próximo feriado nacional

El feriado nacional de agosto será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La Ley 27.399 establece al 17 de agosto como feriado nacional trasladable y, como este año cae lunes, no necesita corrimiento.

Así se forma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17. El sábado 15 y el domingo 16 son parte del descanso por coincidir con el fin de semana, pero el feriado nacional propiamente dicho es el lunes 17. En agosto no hay un día no laborable adicional con fines turísticos.

Feriados locales de agosto 2026 en Provincia de Buenos Aires

La Resolución 385/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense declaró jornadas no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y las restantes actividades, únicamente en los lugares incluidos en el anexo oficial.

Estos son los días correspondientes a municipios o partidos completos:

Fecha Municipio Motivo 1 de agosto General Belgrano Aniversario fundacional 5 de agosto Chacabuco Aniversario fundacional 6 de agosto Coronel Suárez Aniversario fundacional 6 de agosto General Viamonte Aniversario fundacional 7 de agosto San Cayetano Fiesta patronal 10 de agosto Navarro Fiesta patronal 14 de agosto Quilmes Aniversario fundacional 15 de agosto Avellaneda Fiesta patronal 15 de agosto Saladillo Fiesta patronal 20 de agosto Rivadavia Fiesta patronal 21 de agosto Dolores Aniversario fundacional 22 de agosto Adolfo Gonzales Chaves Aniversario fundacional 28 de agosto Merlo Aniversario fundacional 30 de agosto Bragado Fiesta patronal 30 de agosto Tornquist Fiesta patronal 31 de agosto Castelli Aniversario fundacional

Qué localidades bonaerenses tienen feriado local en agosto

El mismo anexo incorpora fechas que no abarcan a todo el partido, sino solamente a una localidad determinada. El listado oficial es el siguiente:

Fecha Localidad Partido Motivo 1 de agosto Herrera Vegas Hipólito Yrigoyen Aniversario fundacional 1 de agosto Tamangueyú Lobería Aniversario fundacional 2 de agosto Carabelas Rojas Fiesta patronal 3 de agosto Quequén Necochea Aniversario fundacional 4 de agosto Carlos Beguerie Roque Pérez Aniversario fundacional 4 de agosto Mones Cazón Pehuajó Aniversario fundacional 7 de agosto Berdier Salto Fiesta patronal 8 de agosto Nueve de Julio Nueve de Julio Fiesta patronal 8 de agosto Teniente Origone Villarino Aniversario fundacional 10 de agosto 12 de Octubre Nueve de Julio Aniversario fundacional 14 de agosto Bartolomé Bavio Magdalena Aniversario fundacional 15 de agosto Germania General Pinto Aniversario fundacional 15 de agosto French Nueve de Julio Fiesta patronal 15 de agosto Las Toscas Lincoln Fiesta patronal 15 de agosto Blaquier Florentino Ameghino Fiesta patronal 16 de agosto Porvenir Florentino Ameghino Fiesta patronal 16 de agosto Leandro N. Alem Leandro N. Alem Fiesta patronal 17 de agosto 17 de Agosto Puán Aniversario fundacional 17 de agosto General Rivas Suipacha Fiesta patronal 18 de agosto Tres Algarrobos Carlos Tejedor Aniversario fundacional 20 de agosto Roberts Lincoln Fiesta patronal 25 de agosto Villa Sauze General Villegas Fiesta patronal 25 de agosto Beruti Trenque Lauquen Aniversario fundacional 29 de agosto La Angelita General Arenales Aniversario fundacional 29 de agosto Saldungaray Tornquist Aniversario fundacional 30 de agosto 30 de Agosto Trenque Lauquen Aniversario fundacional

Quiénes no trabajan en los feriados locales bonaerenses

La resolución provincial hace una distinción importante. En cada municipio o localidad alcanzada, la fecha es no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que para la industria, el comercio y otras actividades privadas el feriado es optativo.

Por eso, un comercio no necesariamente debe cerrar por un aniversario local. Tampoco una fecha incluida para una localidad se extiende automáticamente al resto del partido. En el caso de escuelas, dependencias judiciales u organismos municipales, puede haber disposiciones o adhesiones específicas, por lo que conviene revisar la comunicación de cada institución.

Otro punto a tener en cuenta es que los feriados locales que caen sábado o domingo no se trasladan automáticamente a un día hábil. La norma bonaerense fija la jornada de la festividad; cualquier cambio requiere una disposición específica.

El cronograma completo puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Para el resto del país y para CABA, el descanso general de agosto sigue concentrado en el feriado nacional del 17.