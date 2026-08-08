Feriados en agosto 2026: cuándo es el fin de semana largo y qué ciudades bonaerenses tienen días no laborables

Los feriados en agosto 2026 traen un nuevo descanso extendido a nivel nacional, pero el calendario tiene un detalle extra para quienes viven o trabajan en la Provincia de Buenos Aires. Durante el mes también hay una extensa nómina de aniversarios fundacionales y fiestas patronales que generan días no laborables en determinados municipios y localidades.
La diferencia es clave: esos asuetos bonaerenses no rigen en toda la Provincia ni alcanzan a CABA. El Ministerio de Gobierno provincial oficializó el cronograma mediante la Resolución 385/2026, publicada el 31 de julio, con fechas que llegan hasta el último día del mes.
Feriados en agosto 2026: cuándo es el próximo feriado nacional
El feriado nacional de agosto será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La Ley 27.399 establece al 17 de agosto como feriado nacional trasladable y, como este año cae lunes, no necesita corrimiento.
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Así se forma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17. El sábado 15 y el domingo 16 son parte del descanso por coincidir con el fin de semana, pero el feriado nacional propiamente dicho es el lunes 17. En agosto no hay un día no laborable adicional con fines turísticos.
Feriados locales de agosto 2026 en Provincia de Buenos Aires
La Resolución 385/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense declaró jornadas no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y las restantes actividades, únicamente en los lugares incluidos en el anexo oficial.
Estos son los días correspondientes a municipios o partidos completos:
|Fecha
|Municipio
|Motivo
|1 de agosto
|General Belgrano
|Aniversario fundacional
|5 de agosto
|Chacabuco
|Aniversario fundacional
|6 de agosto
|Coronel Suárez
|Aniversario fundacional
|6 de agosto
|General Viamonte
|Aniversario fundacional
|7 de agosto
|San Cayetano
|Fiesta patronal
|10 de agosto
|Navarro
|Fiesta patronal
|14 de agosto
|Quilmes
|Aniversario fundacional
|15 de agosto
|Avellaneda
|Fiesta patronal
|15 de agosto
|Saladillo
|Fiesta patronal
|20 de agosto
|Rivadavia
|Fiesta patronal
|21 de agosto
|Dolores
|Aniversario fundacional
|22 de agosto
|Adolfo Gonzales Chaves
|Aniversario fundacional
|28 de agosto
|Merlo
|Aniversario fundacional
|30 de agosto
|Bragado
|Fiesta patronal
|30 de agosto
|Tornquist
|Fiesta patronal
|31 de agosto
|Castelli
|Aniversario fundacional
Qué localidades bonaerenses tienen feriado local en agosto
El mismo anexo incorpora fechas que no abarcan a todo el partido, sino solamente a una localidad determinada. El listado oficial es el siguiente:
|Fecha
|Localidad
|Partido
|Motivo
|1 de agosto
|Herrera Vegas
|Hipólito Yrigoyen
|Aniversario fundacional
|1 de agosto
|Tamangueyú
|Lobería
|Aniversario fundacional
|2 de agosto
|Carabelas
|Rojas
|Fiesta patronal
|3 de agosto
|Quequén
|Necochea
|Aniversario fundacional
|4 de agosto
|Carlos Beguerie
|Roque Pérez
|Aniversario fundacional
|4 de agosto
|Mones Cazón
|Pehuajó
|Aniversario fundacional
|7 de agosto
|Berdier
|Salto
|Fiesta patronal
|8 de agosto
|Nueve de Julio
|Nueve de Julio
|Fiesta patronal
|8 de agosto
|Teniente Origone
|Villarino
|Aniversario fundacional
|10 de agosto
|12 de Octubre
|Nueve de Julio
|Aniversario fundacional
|14 de agosto
|Bartolomé Bavio
|Magdalena
|Aniversario fundacional
|15 de agosto
|Germania
|General Pinto
|Aniversario fundacional
|15 de agosto
|French
|Nueve de Julio
|Fiesta patronal
|15 de agosto
|Las Toscas
|Lincoln
|Fiesta patronal
|15 de agosto
|Blaquier
|Florentino Ameghino
|Fiesta patronal
|16 de agosto
|Porvenir
|Florentino Ameghino
|Fiesta patronal
|16 de agosto
|Leandro N. Alem
|Leandro N. Alem
|Fiesta patronal
|17 de agosto
|17 de Agosto
|Puán
|Aniversario fundacional
|17 de agosto
|General Rivas
|Suipacha
|Fiesta patronal
|18 de agosto
|Tres Algarrobos
|Carlos Tejedor
|Aniversario fundacional
|20 de agosto
|Roberts
|Lincoln
|Fiesta patronal
|25 de agosto
|Villa Sauze
|General Villegas
|Fiesta patronal
|25 de agosto
|Beruti
|Trenque Lauquen
|Aniversario fundacional
|29 de agosto
|La Angelita
|General Arenales
|Aniversario fundacional
|29 de agosto
|Saldungaray
|Tornquist
|Aniversario fundacional
|30 de agosto
|30 de Agosto
|Trenque Lauquen
|Aniversario fundacional
Quiénes no trabajan en los feriados locales bonaerenses
La resolución provincial hace una distinción importante. En cada municipio o localidad alcanzada, la fecha es no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que para la industria, el comercio y otras actividades privadas el feriado es optativo.
Por eso, un comercio no necesariamente debe cerrar por un aniversario local. Tampoco una fecha incluida para una localidad se extiende automáticamente al resto del partido. En el caso de escuelas, dependencias judiciales u organismos municipales, puede haber disposiciones o adhesiones específicas, por lo que conviene revisar la comunicación de cada institución.
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Otro punto a tener en cuenta es que los feriados locales que caen sábado o domingo no se trasladan automáticamente a un día hábil. La norma bonaerense fija la jornada de la festividad; cualquier cambio requiere una disposición específica.
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El cronograma completo puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Para el resto del país y para CABA, el descanso general de agosto sigue concentrado en el feriado nacional del 17.