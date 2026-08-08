Sábado a puro sol después de una mañana muy fría: ¿Cómo sigue el fin de semana?

La Provincia de Buenos Aires transitará este fin de semana bajo un escenario meteorológico caracterizado por el alejamiento de las lluvias y el avance de aire frío, luego de las condiciones inestables que dominaron buena parte de la semana.

De acuerdo con las últimas actualizaciones meteorológicas, este sábado 8 de agosto se presenta con una importante mejoría, aunque con temperaturas bajas y circulación de viento que contribuirá a acentuar la sensación térmica en distintos sectores de la provincia.

🌥️ Sábado: mejora el tiempo, pero con frío

Durante este sábado se prevé cielo entre algo y parcialmente nublado, con períodos de mayor nubosidad en algunos sectores, pero sin un escenario de precipitaciones generalizadas.

El ingreso de aire más frío se hará sentir especialmente durante la mañana, con ambiente frío a muy frío en las primeras horas, mientras que hacia la tarde las temperaturas tendrán una recuperación limitada.

Los registros térmicos serán variables según la región, pero en buena parte del territorio bonaerense las máximas se mantendrán en valores propios del invierno. En zonas del centro, sur y sudoeste provincial el frío será más marcado.

El viento, procedente principalmente de sectores del oeste y sudoeste, podrá presentar algunas ráfagas durante la jornada y será otro de los factores que contribuirán a generar una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Los pronósticos consultados coinciden en señalar una jornada sin lluvias significativas y con tendencia a la estabilización de las condiciones meteorológicas.

🥶 Domingo: madrugada muy fría y una jornada más estable

Para el domingo 9 de agosto se espera la continuidad del aire frío, con una madrugada y comienzo de la mañana que podrían resultar especialmente fríos.

La tendencia general indica cielo mayormente despejado o con escasa nubosidad, especialmente durante buena parte del día, y bajas probabilidades de precipitaciones.

Las temperaturas mínimas podrían ubicarse en valores bajos en amplios sectores de la provincia y, bajo condiciones favorables de cielo despejado y poco viento, no se descarta la presencia de heladas en áreas rurales y sectores del interior bonaerense.

Durante la tarde se producirá una recuperación térmica, aunque el ambiente continuará fresco. El domingo, por lo tanto, tendrá una amplitud térmica importante: mañanas muy frías y tardes algo más agradables, pero todavía lejos de condiciones templadas.

En algunas localidades del centro y norte bonaerense los valores previstos para el domingo se ubican alrededor de los 4 a 8 grados durante las primeras horas, mientras que durante la tarde podrían alcanzar aproximadamente los 12 a 15 grados, con variaciones según la ubicación.

❄️ El frío vuelve a ser protagonista

El cambio de tiempo será particularmente notorio después de las jornadas húmedas e inestables que atravesó la provincia.

La combinación de aire frío, disminución de la nubosidad y viento favorecerá un marcado descenso de las temperaturas mínimas. El panorama será más invernal en el centro, sur y sudoeste bonaerense, donde las madrugadas pueden presentar registros cercanos o inferiores a los 0 °C en sectores rurales.

Desde el punto de vista agropecuario, será importante seguir la evolución de las temperaturas mínimas, especialmente en zonas donde existan cultivos sensibles a las heladas. La Provincia mantiene monitoreos agrometeorológicos que incorporan información del SMN, INTA y otros organismos especializados para evaluar este tipo de fenómenos.