Cuenta dni día del niño 2026: los descuentos de hasta 30% que todavía se pueden aprovechar

Cuenta DNI Día del Niño 2026 tendrá una semana clave para quienes todavía no compraron los regalos. Banco Provincia preparó beneficios especiales y, aunque una de las promociones ya terminó, las jornadas más interesantes en comercios llegarán justo antes del festejo del domingo 16 de agosto.

La propuesta combina descuentos con tarjetas de crédito, cuotas sin interés y un beneficio adicional para quienes utilizan una función específica de Cuenta DNI. Además, durante la semana siguen vigentes otras promociones habituales de la billetera que pueden servir para anticipar compras en comercios adheridos.

Cuenta DNI Día del Niño 2026: cuándo vuelve el descuento especial

La promoción especial de Banco Provincia por el Día del Niño se aplica los viernes 7 y 14 y los sábados 8 y 15 de agosto. Como las primeras dos jornadas ya pasaron, quedan dos fechas especialmente importantes: viernes 14 y sábado 15 de agosto, apenas horas antes de la celebración.

Según las condiciones publicadas por Banco Provincia, durante esas jornadas se ofrece 20% de descuento sin tope de reintegro en los comercios adheridos a la campaña, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Además del ahorro, las compras pueden realizarse en 4 o 6 cuotas sin interés. Entre los rubros incluidos aparecen jugueterías, bicicleterías, casas de deportes, librerías, indumentaria y otros comercios vinculados con regalos para chicos.

El listado actualizado puede consultarse en el buscador oficial de comercios adheridos de Banco Provincia, algo recomendable antes de realizar una compra porque el beneficio no se aplica automáticamente en cualquier negocio del rubro.

Cómo conseguir hasta 30% de descuento con Cuenta DNI

Hay una alternativa que mejora considerablemente la promoción. Quienes paguen con una tarjeta Visa Crédito de Banco Provincia desde Cuenta DNI utilizando NFC reciben un 10% adicional.

De esta manera, el ahorro alcanza el 30% sobre la compra. Banco Provincia aclara que esta modalidad mediante NFC está habilitada para tarjetas Visa Crédito y dispositivos con sistema operativo Android.

La diferencia puede ser importante en compras de mayor valor porque la promoción especial no tiene tope de reintegro. El propio banco utiliza como ejemplo una compra de $60.000: con la promoción tradicional el reintegro es de $12.000, mientras que pagando mediante Visa Crédito con NFC desde Cuenta DNI la devolución llega a $18.000.

Forma de pago Beneficio Ejemplo sobre $60.000 Visa o Mastercard Banco Provincia 20% + 4 o 6 cuotas sin interés $12.000 de ahorro Visa Crédito vía NFC desde Cuenta DNI 30% + 4 o 6 cuotas sin interés $18.000 de ahorro

Otro descuento de Cuenta DNI para aprovechar durante la semana

Quienes prefieran comprar antes del viernes también tienen una alternativa. Durante agosto, Cuenta DNI ofrece 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona.

La promoción alcanza comercios de distintos rubros y excluye gastronomía y garrafas. Para conseguir los $6.000 de devolución semanal es necesario realizar compras por $30.000.

En este caso el pago debe hacerse con dinero disponible en Cuenta DNI mediante QR, Clave DNI, link de pago u otras modalidades habilitadas por el banco. No corresponde pagar con tarjeta de crédito desde la aplicación para obtener este reintegro.

Los negocios incluidos pueden verificarse en el buscador de comercios de cercanía de Cuenta DNI.

También hay 10% todos los días en jugueterías

Banco Provincia mantiene además durante todo agosto una promoción regular en jugueterías y comercios de artículos de librería adheridos. Ofrece 10% de ahorro sin tope y 4 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el banco.

Este beneficio está vigente hasta el 31 de agosto y funciona como una alternativa para quienes no puedan comprar durante las jornadas especiales del 14 y 15. Las condiciones y comercios participantes están disponibles en la sección oficial de promociones en jugueterías de Banco Provincia.

Qué pasó con las 18 cuotas de Provincia Compras

Banco Provincia también había lanzado una acción específica en Provincia Compras con descuentos y hasta 18 cuotas sin interés sobre cientos de productos, entre ellos juguetes, bicicletas, consolas, celulares e indumentaria.

Esa campaña estuvo disponible del martes 4 al viernes 7 de agosto, por lo que al domingo 9 ya finalizó. Por eso, quienes todavía tengan pendiente el regalo deberían prestar especial atención a las promociones que continúan activas y, principalmente, a las dos últimas jornadas del beneficio por el Día del Niño.

El calendario deja así una oportunidad muy cerca del festejo: viernes 14 y sábado 15 de agosto habrá hasta 30% de ahorro y financiación sin interés en los comercios que participen de la campaña. El Día del Niño 2026 se celebrará en Argentina el domingo 16 de agosto, de acuerdo con el calendario difundido por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.