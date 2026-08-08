De qué murió el padre de messi: qué se sabe sobre la enfermedad de jorge messi y sus últimas semanas

De qué murió el padre de Messi se convirtió en una de las principales preguntas tras conocerse este sábado 8 de agosto la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel. El rosarino tenía 68 años y desde hacía varias semanas atravesaba un delicado problema de salud que su familia había decidido mantener estrictamente en reserva.

Jorge Messi falleció a las 2 de la madrugada de este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario, según confirmó oficialmente la institución. Su estado había generado preocupación desde junio, durante el Mundial 2026, aunque hasta el momento sus familiares evitaron revelar públicamente cuál era la enfermedad que padecía.

De qué murió el padre de Messi y qué se informó oficialmente

La información conocida hasta ahora permite establecer que Jorge Messi atravesaba una enfermedad desde hacía tiempo y que había requerido seguimiento e internaciones. Sin embargo, no existe hasta el momento un diagnóstico oficial difundido públicamente que permita señalar una enfermedad específica como causa de su muerte.

El propio Sanatorio Centro decidió mantener la reserva sobre ese punto. Al confirmar el fallecimiento, la institución explicó que no brindaría mayores detalles acerca de las circunstancias médicas debido a las normas de protección de datos de los pacientes y al pedido de privacidad de la familia.

Infobae informó que el padre del capitán argentino venía atravesando una larga enfermedad. LA NACION, en tanto, señaló que durante junio se había conocido públicamente el delicado cuadro de salud, pero remarcó que nunca se había informado cuál era el diagnóstico.

Por ese motivo, cualquier versión que atribuya el fallecimiento a una patología concreta debe ser tomada con cautela mientras no exista una confirmación de la familia o de una fuente médica autorizada.

La enfermedad de Jorge Messi se conoció durante el Mundial 2026

La salud de Jorge Messi había cobrado notoriedad a mediados de junio, cuando Lionel Messi disputaba con la Selección argentina el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Después del debut de Argentina ante Argelia, Leo protagonizó una imagen que llamó especialmente la atención: tras convertir uno de sus goles, rompió en llanto. Más tarde explicó que estaba atravesando días difíciles y complicados por una situación completamente ajena al fútbol, aunque en ese momento no dio más precisiones.

Poco después comenzaron a circular diferentes versiones acerca de Jorge. La situación llegó a tal punto que el 18 de junio la familia Messi difundió un comunicado para confirmar que atravesaba un problema de salud.

En ese mensaje informó que se encontraba bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presentaba. También cuestionó con dureza las especulaciones difundidas sobre su estado y pidió preservar su intimidad.

Había recibido el alta y continuó su recuperación en Rosario

Durante aquellos días Jorge Messi había permanecido bajo atención médica. El 22 de junio trascendió que había recibido el alta y que continuaría con su recuperación en su casa de Rosario.

La situación explicó también una ausencia que había resultado llamativa durante el Mundial: Jorge y Celia Cuccittini, los padres de Lionel, no acompañaron al futbolista en Estados Unidos como habían hecho habitualmente en otras grandes competencias internacionales.

Con el correr de las semanas, la familia mantuvo prácticamente en silencio la evolución del cuadro. No se difundieron partes médicos detallados ni se reveló públicamente qué enfermedad padecía.

Finalmente, este sábado 8 de agosto, el Sanatorio Centro confirmó el fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años.

El comunicado del sanatorio tras la muerte de Jorge Messi

El centro de salud rosarino confirmó que el deceso ocurrió durante la madrugada y transmitió sus condolencias a familiares y seres queridos. También dejó expresamente establecido que, por respeto a la privacidad, no proporcionaría información adicional sobre las circunstancias médicas.

La decisión mantiene la misma línea que la familia sostuvo desde que el problema de salud se hizo público: evitar que información médica privada quedara expuesta o fuera utilizada para alimentar especulaciones.

Quién era Jorge Messi y qué papel tuvo en la carrera de Lionel

Jorge Horacio Messi fue mucho más que el padre del capitán argentino. Durante décadas tuvo un papel central como representante y administrador de buena parte de los asuntos profesionales y comerciales de Lionel.

También fue una figura determinante cuando Leo era apenas un chico. Acompañó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba y posteriormente viajó junto a él a Barcelona cuando surgió la posibilidad de incorporarse al club catalán.

Newell’s Old Boys, institución de la que Jorge era reconocido hincha, lo despidió este sábado y destacó su acompañamiento permanente en la carrera de su hijo. La Liga Profesional también expresó sus condolencias a Lionel Messi y a toda su familia.

Así, mientras el fútbol argentino despide a una de las personas que estuvo detrás de la carrera del máximo referente de la Selección, la causa médica específica de la muerte continúa perteneciendo al ámbito privado de la familia Messi. Hasta que exista una comunicación oficial diferente, ese es el dato más preciso disponible sobre qué enfermedad atravesaba Jorge Messi.