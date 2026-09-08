La provincia distribuirá más de $2. 125 millones entre municipios por los juegos bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una nueva asistencia económica para los municipios que participan de la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses y distribuirá más de $2.125 millones para afrontar los gastos vinculados con el desarrollo de la Etapa Regional de la tradicional competencia deportiva y cultural.

La medida contempla aportes no reintegrables que serán transferidos directamente a las comunas a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Del monto total previsto, $1.722,5 millones estarán destinados al área de Deportes, $256,8 millones a Cultura y $145,8 millones a la categoría Adultos, alcanzando una inversión total de $2.125.163.640. Los montos que recibirá cada distrito no son iguales y varían de acuerdo con la participación y las características de la instancia regional. Según el detalle difundido, Patagones será el municipio que recibirá la suma más elevada, con $37.134.950, seguido por Pehuajó, con $36.869.050; General Arenales, con $30.607.600; Chacabuco, con $30.234.120; Olavarría, con $28.175.950; Tandil, con $27.488.000; 25 de Mayo, con $26.694.350; 9 de Julio, con $26.616.900; Lincoln, con $25.827.275; Ayacucho, con $25.585.800; y Necochea, con $23.851.850. Entre los aportes de menor monto aparecen Ituzaingó, con $4.494.500; José C. Paz, con $5.647.500; San Isidro, con $6.320.365; General Lavalle, con $6.479.550; Hurlingham, con $6.536.500; Morón, con $6.928.000; General San Martín, con $7.173.000; Tordillo, con $7.428.000; y Merlo, con $7.440.500.

En la documentación correspondiente a esta distribución, Villarino figura con un monto de $0. La ayuda económica fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y busca garantizar que los municipios puedan cubrir los costos que genera la organización y participación en la instancia regional, previa a las etapas decisivas de los Juegos.

La Provincia ya había otorgado anteriormente aportes no reintegrables para solventar los gastos correspondientes a la Etapa Local y ahora suma este nuevo desembolso destinado específicamente a la fase regional. Los Juegos Bonaerenses 2026 celebran su 35ª edición y continúan siendo uno de los programas deportivos, culturales y sociales de mayor alcance territorial de la provincia, con participación de municipios de todo el territorio bonaerense.

La organización está a cargo de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en coordinación con cada una de las comunas. Una vez utilizados los recursos, los municipios beneficiados deberán efectuar la correspondiente rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, conforme a la normativa vigente para este tipo de transferencias.