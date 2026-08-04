Un micro de la empresa “Platabus” despistó en medio de la niebla y el chofer quedó atrapado

Un micro de larga distancia de la empresa Platabus, que viajaba con destino a la ciudad de La Plata, protagonizó un accidente durante la madrugada de este martes al despistar y colisionar en la intersección de la Ruta Provincial 31 y la Ruta Nacional 7, en cercanías de la localidad de Carmen de Areco. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la unidad había partido desde la ciudad de Colón y, por causas que aún son motivo de investigación, perdió el control al llegar al cruce de ambas rutas. En ese momento, la zona se encontraba afectada por una intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad, complicando las condiciones de circulación.

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo en el lugar con la participación de bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes trabajaron para liberar al chofer, que había quedado aprisionado entre los hierros de la cabina.

Una vez rescatado, el conductor recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica más exhaustiva. En tanto, los pasajeros que viajaban en el ómnibus no sufrieron lesiones de gravedad, aunque varios fueron asistidos de manera preventiva debido al fuerte impacto.

Las autoridades competentes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. Si bien las pericias serán determinantes, las condiciones meteorológicas aparecen como uno de los principales factores que podrían haber influido en el despiste.

El episodio se produjo en una jornada marcada por bancos de niebla de gran intensidad en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno que afectó la circulación vehicular durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Ante este escenario, los organismos de seguridad vial reiteraron la importancia de reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, utilizar las luces bajas y antiniebla cuando corresponda, y evitar maniobras riesgosas para minimizar el riesgo de accidentes.