Un jueves para disfrutar al aire libre, pero... ¿vuelven las lluvias?

La provincia de Buenos Aires comienza este jueves con condiciones meteorológicas favorables, cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso, en una jornada que tendrá características típicamente primaverales.

Sin embargo, el buen tiempo no se extenderá de manera ininterrumpida, ya que para el viernes se anticipa un cambio en las condiciones atmosféricas, con mayor nubosidad, descenso térmico y probabilidad de precipitaciones.

Durante las primeras horas de este jueves, el ambiente se presenta fresco, con registros cercanos a los 10 a 14 grados en sectores del territorio bonaerense. Con el avance de la mañana, la presencia del sol favorecerá un progresivo aumento de la temperatura, que podría alcanzar los 26 grados durante la tarde en algunas zonas.

La jornada será especialmente propicia para desarrollar actividades al aire libre, aunque hacia la noche se espera un incremento de la nubosidad, anticipando la modificación del tiempo prevista para el viernes.

🌧️ Viernes con lluvias y descenso de temperatura

El viernes 6 de noviembre presentará un panorama diferente. Se prevé abundante nubosidad, algunas lluvias y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados en sectores de la provincia.

Las precipitaciones podrían registrarse principalmente durante la tarde, aunque su intensidad y distribución variarán según la región.

El cambio también estará acompañado por una mayor circulación de aire fresco, que se hará sentir especialmente durante la noche y la madrugada del sábado.

🌤️ ¿Cómo estará el fin de semana?

Las perspectivas para el sábado y domingo resultan alentadoras, especialmente para quienes tienen previstas actividades recreativas, encuentros familiares o desplazamientos por las rutas bonaerenses.

El sábado comenzará con temperaturas bajas para noviembre, aunque con tendencia a mejorar durante el día. El domingo, en tanto, se espera una recuperación térmica y mayor presencia del sol.

☀️ La próxima semana comenzaría con temperaturas en ascenso

Para el lunes 9 de noviembre se anticipa nuevamente un escenario de tiempo estable, abundante presencia del sol y temperaturas máximas cercanas a los 26 grados, marcando una recuperación respecto de las condiciones más frescas del sábado.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires atravesará varios días con cambios térmicos importantes: un jueves cálido, un viernes inestable, un sábado fresco y una recuperación de las condiciones primaverales desde el domingo.

El pronóstico podrá experimentar modificaciones, especialmente en lo relacionado con la distribución de las lluvias previstas para el viernes.