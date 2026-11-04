Grave accidente en la ruta 2: volcó un camión cerca de chascomús

Un camionero de 51 años resultó herido este miércoles 4 de noviembre, luego de protagonizar un vuelco sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 92,5, en jurisdicción del distrito de Chascomús, sentido descendente hacia la Costa Atlántica.

El siniestro vial ocurrió cuando el conductor, domiciliado en el partido bonaerense de Almirante Brown, circulaba al mando de un camión Mercedes-Benz y, por circunstancias que todavía se intentan establecer, perdió el control del vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, el transporte terminó volcado sobre la banquina derecha, provocando importantes lesiones a su conductor.

El camionero fue trasladado al Hospital de Chascomús

Tras el accidente, se desplegó un operativo de asistencia y seguridad vial. El hombre sufrió múltiples fracturas y debió ser trasladado al Hospital Municipal de Chascomús, donde recibió atención médica.

La gravedad de las lesiones motivó una rápida intervención de los equipos de emergencia, mientras se implementaron medidas preventivas para evitar nuevos incidentes en ese tramo de la autovía.

Restricciones en la circulación hacia la Costa Atlántica

Debido al vuelco y a las tareas desarrolladas en el lugar, fue necesario interrumpir temporalmente el tránsito por el carril lento, en sentido descendente, lo que generó restricciones parciales en la circulación vehicular.

En el operativo intervino personal del Destacamento Vial Samborombón.

Investigan las causas del accidente

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Gómez, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Brandsen.

La causa fue caratulada preventivamente como “lesiones por accidente”, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer qué provocó que el conductor perdiera el control del transporte.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el vuelco.