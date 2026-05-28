Último jueves de mayo fresco y parcialmente nublado: Así sigue el tiempo

La provincia de Buenos Aires transita las últimas jornadas de mayo bajo condiciones de marcada estabilidad atmosférica, consolidando una tendencia climática previsible de cara al inicio del invierno climatológico. Este jueves 28 de mayo, se presenta un escenario dominado por altas presiones que garantizan cielo despejado a ligeramente nublado en la mayor parte del territorio bonaerense, acompañado de vientos leves del sector norte que rotarán gradualmente al sudoeste hacia el final del día.

Las marcas térmicas para la jornada de hoy se mantendrán dentro de los parámetros estacionales, con mañanas frescas y tardes templadas. En los municipios de la cuenca del Salado y la región del centro-este provincial, las máximas oscilarán entre los 14°C y 16°C, mientras que hacia el sur del territorio las mínimas se ubicarán cerca de los 4°C, con probabilidad de heladas suburbanas aisladas.

Perspectivas para los próximos días

El cierre del quinto mes del año estará caracterizado por el ingreso de una masa de aire más fría y seca, la cual comenzará a hacerse sentir a partir del viernes 29.

Viernes 29 de mayo: Se prevé un incremento paulatino de la nubosidad y una rotación definitiva del viento hacia el sector sur/sudoeste. Esto generará un leve descenso de la temperatura máxima, que difícilmente supere los 13°C en la franja central de la provincia.

Se prevé un incremento paulatino de la nubosidad y una rotación definitiva del viento hacia el sector sur/sudoeste. Esto generará un leve descenso de la temperatura máxima, que difícilmente supere los 13°C en la franja central de la provincia. Fin de semana (30 y 31 de mayo): El sábado y el domingo consolidarán el ambiente frío. El ingreso de un sistema de alta presión reforzará las condiciones de estabilidad, propiciando cielos mayormente limpios pero con un marcado descenso de las temperaturas mínimas, las cuales podrían perforar los 3°C en áreas rurales, con formación generalizada de heladas.

De esta manera, mayo se despide exhibiendo un comportamiento climático típico de la transición estacional, sin alertas vigentes por fenómenos severos ni precipitaciones a la vista en el corto plazo, lo que asegura un fin de mes óptimo para las actividades al aire libre y el tránsito en los corredores viales de la provincia, siempre bajo la recomendación habitual de circular con precaución ante la posible formación de bancos de niebla matinales.