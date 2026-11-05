En tres arroyos desarrollaron un cereal resistente a herbicidas: qué cambia

Un desarrollo científico realizado en el sudeste bonaerense podría ampliar las alternativas de los productores que necesitan organizar sus rotaciones agrícolas. El avance se produjo en la Chacra Experimental Integrada Barrow, cerca de Tres Arroyos, con participación de investigadores del INTA y del CONICET.

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense anunció el 3 de noviembre de 2026 la obtención de las primeras líneas de triticale resistentes a herbicidas de la familia de las imidazolinonas, un resultado que presenta como pionero a nivel mundial.

Qué es el triticale y para qué se utiliza

El triticale es un cereal de invierno que combina características del trigo y del centeno. Se emplea principalmente como forraje, cultivo de cobertura y fuente de grano para alimentación animal.

Su adaptación a ambientes exigentes y a suelos de fertilidad moderada o baja lo convierte en una opción para planteos ganaderos y agrícolas donde otros cultivos pueden tener limitaciones.

Qué lograron los investigadores de Barrow

Francisco Di Pane, del INTA, y Marcos Yanniccari, del CONICET, trabajaron en un proceso de mejoramiento genético tradicional que permitió obtener dos líneas resistentes, identificadas como 5202 y 5195. La investigación se desarrolló entre 2015 y 2025 y sus resultados fueron publicados en octubre de 2026.

El dato central es que se trata de resistencia a una familia específica de herbicidas, no a cualquier producto químico utilizado en el campo.

Por qué importa para las rotaciones

Las imidazolinonas se utilizan en determinados cultivos, entre ellos el girasol. Sus residuos pueden persistir en el suelo y dificultar la implantación posterior de cereales de invierno sensibles.

Contar con materiales tolerantes podría ofrecer mayor flexibilidad para planificar rotaciones y reducir pérdidas asociadas a esa limitación. No significa que los productores deban modificar sus prácticas de inmediato.

¿Ya se puede comprar la semilla?

El anuncio oficial describe un resultado de investigación y dos líneas obtenidas. No equivale a una oferta comercial de semilla disponible para esta campaña. Para su adopción a escala productiva son necesarias etapas posteriores de evaluación, multiplicación y los procedimientos que correspondan.

La experiencia muestra el papel de los centros públicos de investigación en problemas concretos del agro bonaerense. En una región con fuerte actividad cerealera y ganadera, el potencial de la innovación está en sumar herramientas sin confundir un logro experimental con un lanzamiento comercial.