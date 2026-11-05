Descuentos de Cuenta DNI hoy jueves: las promociones y topes de reintegro para este 5 de noviembre

Por Denisse Helman
Teléfono con una aplicación de pagos en un comercio de alimentos

Si sos de los millones de usuarios que utilizan la billetera digital de Banco Provincia, hoy jueves tenés varias oportunidades para cuidar el bolsillo.

Con la renovación del esquema de beneficios de noviembre, la aplicación mantiene descuentos activos en comercios, farmacias, educación y gastronomía.

Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes

Para las compras cotidianas en almacenes y negocios de barrio, la promoción de 20% de descuento funciona de lunes a viernes.

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Esta oportunidad cuenta con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, al que se llega realizando consumos por $30.000.

Es una de las opciones más utilizadas para reducir el gasto en productos de primera necesidad durante la semana.

Farmacias y perfumerías: 10% sin tope de reintegro este jueves

Quienes necesiten adquirir medicamentos o artículos de cuidado personal cuentan con una promoción exclusiva durante los días miércoles y jueves.

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Se aplica un 10% de descuento directo en farmacias y perfumerías adheridas, con una ventaja clave para el usuario.

El beneficio no tiene tope de reintegro, lo que permite ahorrar en compras de cualquier monto.

Ferias bonaerenses y universidades: 40% de descuento diario

Para el abastecimiento de alimentos frescos y compras en ámbitos académicos, la billetera ofrece un 40% de ahorro todos los días.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario con tope de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000 de consumo).
  • Universidades: 40% de ahorro diario en locales adheridos con tope semanal de $6.000 ($15.000 de ticket).

Beneficios especiales en gastronomía y cuotas sin interés

La jornada de este jueves también incluye descuentos especiales en cadenas rápidas y facilidades de pago:

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  • Especial en Mostaza: 25% de ahorro con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) o 30% con tarjetas mediante NFC (tope de $15.000 semanales) los jueves y viernes.
  • Tarjetas de crédito en Cuenta DNI: hasta 3 cuotas sin interés en comercios no alimenticios abonando con QR o tarjeta física.

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