Feriado del 11 de noviembre: cómo se paga si trabajás en provincia de buenos aires

La llegada de un feriado especial a la provincia de Buenos Aires genera una consulta que va más allá de saber si abren los comercios: qué corresponde cobrar si el trabajador debe presentarse igualmente a cumplir su jornada.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 fue declarado feriado para territorio bonaerense en el marco de la visita del papa León XIV. La medida no debe confundirse con el feriado del martes 10, previsto para CABA y Córdoba, ni con el lunes 9, que rige en todo el país.

Qué dice el decreto sobre el miércoles 11

El Decreto 1103/2026 fija un feriado con alcance exclusivo en la provincia de Buenos Aires. La disposición comprende el territorio indicado y está relacionada con las actividades oficiales y la logística de la visita papal.

Eso no implica que todos los negocios permanezcan cerrados. Algunos rubros pueden trabajar con esquemas especiales, guardias o turnos; lo importante es identificar qué régimen laboral corresponde.

Cómo se liquida una jornada trabajada en feriado

Para las relaciones laborales regidas por la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 166 establece una remuneración especial cuando se trabaja en feriado nacional. En términos generales, el trabajador que presta servicios cobra la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual.

La forma exacta de calcular el importe puede variar según se trate de un trabajador mensualizado, jornalizado o remunerado de otra manera, y según el convenio aplicable. Por eso no sería correcto prometer una cifra fija para todos.

Qué ocurre si el comercio abre

La decisión de abrir un local y la obligación laboral de asistir son cuestiones relacionadas, pero no idénticas. El empleador debe observar las normas aplicables a la actividad, el convenio colectivo y la liquidación correspondiente.

Para empleados de comercio y otros sectores privados, es recomendable conservar el registro de horas trabajadas y revisar posteriormente el recibo de sueldo.

La diferencia entre feriado y día no laborable

No es lo mismo un feriado que un día no laborable. La normativa laboral contempla consecuencias diferentes para la prestación de servicios y la remuneración. En este caso, el decreto utiliza expresamente la palabra feriado para el miércoles 11 en territorio bonaerense.

Tampoco se debe extrapolar esa jornada a empleados que trabajan en CABA, donde el feriado territorial se fijó para el martes 10.

Qué hacer ante dudas en el recibo

Antes de reclamar, verificá el convenio colectivo, la categoría, el esquema de jornada y el lugar de prestación de tareas. Si hubo trabajo efectivo el día del feriado, conviene conservar la constancia del horario.

En organismos públicos y actividades con estatutos propios, la liquidación puede responder a normas específicas. El texto del decreto define la fecha y el territorio, pero no reemplaza cada régimen salarial.