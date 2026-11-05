Profesionales de hospitales bonaerenses pueden inscribirse hasta el 16 de noviembre

Profesionales que ya trabajan en hospitales y establecimientos de salud de la Provincia tienen abierta una convocatoria destinada a reconocer su actividad científica y facilitar el acceso a proyectos de investigación.

La Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Ministerio de Salud bonaerense impulsan la figura de Investigador o Investigadora Asociada en Salud. La inscripción comenzó el 15 de octubre y finaliza el 16 de noviembre de 2026.

A quiénes está dirigida la convocatoria

Pueden presentarse profesionales de planta permanente de establecimientos dependientes del Ministerio de Salud, comprendidos en el artículo 3 de la Ley 10.471, o con estabilidad bajo la Ley 10.430, siempre que desarrollen tareas de investigación en su ámbito laboral.

Se admite tanto a quienes cuentan con doctorado como a quienes pueden acreditar una trayectoria académica y profesional de mérito equivalente.

Qué beneficios ofrece y qué no cambia

El reconocimiento permite participar en convocatorias de proyectos científicos y sus mecanismos de financiamiento, publicar trabajos y acceder a redes, formación y cooperación impulsadas por los organismos.

La figura tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de renovación. No modifica el salario, la carga horaria ni la situación laboral del profesional.

Es importante aclarar que no se trata de un concurso para cubrir nuevos puestos de trabajo, sino de una convocatoria para quienes ya forman parte del sistema público provincial.

Cuáles son los requisitos adicionales

La convocatoria excluye a integrantes de la Carrera del Investigador y del Personal de Apoyo de la CIC y del CONICET. Tampoco pueden tener dedicación exclusiva en una universidad nacional o provincial, salvo la excepción prevista para hospitales escuela universitarios.

La evaluación considerará antigüedad, proyectos acreditados, posgrados, publicaciones, congresos, docencia y formación de recursos humanos. Los antecedentes deben estar respaldados con documentación verificable.

Cómo inscribirse antes del cierre

La presentación se realiza mediante SIGEVA CIC. Las bases y formularios se encuentran en la sección Convocatorias del sitio oficial de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia.

No hay un cupo limitado ni una competencia por un número fijo de plazas: se evaluará y categorizará a quienes acrediten los requisitos. Las categorías previstas son asistente, adjunto, independiente y principal.

Para evitar inconvenientes de último momento, conviene reunir con anticipación los comprobantes de trayectoria, revisar los requisitos específicos y completar la carga en el sistema antes del 16 de noviembre.