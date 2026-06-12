Trenes de larga distancia: este es el nuevo valor que vas a pagar para viajar a los destinos más elegidos

​La Secretaría de Transporte oficializó un esquema de aumentos escalonados que impacta de lleno en los trenes de larga distancia que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el interior.

​Si tenías pensado sacar un pasaje para los próximos meses, vas a encontrarte con una fuerte actualización en las boleterías y en la web de Trenes Argentinos.

​El nuevo mapa de tarifas desde Buenos Aires

​El incremento se aplica sobre los servicios vigentes y los valores de referencia varían según el destino, el día de la semana y la comodidad elegida.

​A continuación, los precios actualizados para viajar desde las terminales porteñas hacia los principales puntos turísticos del país:

​Costa Atlántica (Destino Mar del Plata)

​ Servicio Plaza Constitución – Mar del Plata: La tarifa base de referencia se fijó en $34.514 para junio , escalando a $39.055 en julio y llegará a $48.137 en septiembre .

La tarifa base de referencia se fijó en , escalando a y llegará a . ​Días de descuento: Hasta mitad de julio, los martes, miércoles y jueves hay valores promocionales desde $25.000 en primera y $30.000 en pullman. El resto de los días cuesta $32.000 y $38.400 respectivamente.

​Región Centro (Destino Rosario)

​ Servicio Retiro – Rosario: El boleto de referencia pasa a costar $25.337 en junio y trepará hasta los $35.338 en septiembre .

El boleto de referencia pasa a costar y trepará hasta los . ​Precios según el día: Los fines de semana el pasaje neto arranca en $13.000 en primera y $16.800 en pullman, mientras que de martes a viernes baja levemente.

​Interior Bonaerense (Destinos Junín y Bragado)

​ Servicio Retiro – Junín: La tarifa base de cabecera a cabecera se ubicó en $22.286 para junio y alcanzará los $31.083 en septiembre (el pasaje diario actual en primera arranca en $13.200 ).

La tarifa base de cabecera a cabecera se ubicó en y alcanzará los (el pasaje diario actual en primera arranca en ). ​Servicio Once – Bragado: El costo del viaje de referencia pasa a $20.414 en junio y llegará a $28.472 al final del esquema de subas (el boleto base hoy se consigue desde $7.500 en primera).

El dato para las mascotas

Trenes Argentinos habilitó el traslado de perros y gatos en coches de primera especificados. El pasaje para los animales a Mar del Plata cuesta $77.500 y a Rosario ronda los $28.600.

​A su vez, se mantienen vigentes los beneficios habituales del 40% de descuento para jubilados, la gratuidad para personas con discapacidad y el 50% de rebaja para menores de entre 3 y 12 años.

Cómo sacar tu boleto paso a paso

Para comprar los pasajes al menor precio posible, la alternativa más recomendada es utilizar el canal digital oficial a través de la web oficial de Trenes Argentinos.

Al realizar la operación de forma online se accede a un 10% de descuento automático, beneficio que se acumula con las rebajas correspondientes a menores o jubilados.

Es fundamental recordar que para todos los servicios de larga distancia sigue siendo obligatorio realizar la confirmación de viaje entre 72 y 24 horas antes de la salida del tren.