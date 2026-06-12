Trenes de larga distancia: este es el nuevo valor que vas a pagar para viajar a los destinos más elegidos

La Secretaría de Transporte oficializó un esquema de aumentos escalonados que impacta de lleno en los trenes de larga distancia que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el interior.
Si tenías pensado sacar un pasaje para los próximos meses, vas a encontrarte con una fuerte actualización en las boleterías y en la web de Trenes Argentinos.
Jubilados y asignaciones: El dato oficial de la inflación que cambia todos los montos de ANSES
El nuevo mapa de tarifas desde Buenos Aires
El incremento se aplica sobre los servicios vigentes y los valores de referencia varían según el destino, el día de la semana y la comodidad elegida.
A continuación, los precios actualizados para viajar desde las terminales porteñas hacia los principales puntos turísticos del país:
Costa Atlántica (Destino Mar del Plata)
- Servicio Plaza Constitución – Mar del Plata: La tarifa base de referencia se fijó en $34.514 para junio, escalando a $39.055 en julio y llegará a $48.137 en septiembre.
- Días de descuento: Hasta mitad de julio, los martes, miércoles y jueves hay valores promocionales desde $25.000 en primera y $30.000 en pullman. El resto de los días cuesta $32.000 y $38.400 respectivamente.
Región Centro (Destino Rosario)
- Servicio Retiro – Rosario: El boleto de referencia pasa a costar $25.337 en junio y trepará hasta los $35.338 en septiembre.
- Precios según el día: Los fines de semana el pasaje neto arranca en $13.000 en primera y $16.800 en pullman, mientras que de martes a viernes baja levemente.
Interior Bonaerense (Destinos Junín y Bragado)
- Servicio Retiro – Junín: La tarifa base de cabecera a cabecera se ubicó en $22.286 para junio y alcanzará los $31.083 en septiembre (el pasaje diario actual en primera arranca en $13.200).
- Servicio Once – Bragado: El costo del viaje de referencia pasa a $20.414 en junio y llegará a $28.472 al final del esquema de subas (el boleto base hoy se consigue desde $7.500 en primera).
El dato para las mascotas
Trenes Argentinos habilitó el traslado de perros y gatos en coches de primera especificados. El pasaje para los animales a Mar del Plata cuesta $77.500 y a Rosario ronda los $28.600.
A su vez, se mantienen vigentes los beneficios habituales del 40% de descuento para jubilados, la gratuidad para personas con discapacidad y el 50% de rebaja para menores de entre 3 y 12 años.
¿Qué es el “salario dinámico”? El impactante cambio que firmaron las empleadas domésticas y que ya rige en el país
Cómo sacar tu boleto paso a paso
Para comprar los pasajes al menor precio posible, la alternativa más recomendada es utilizar el canal digital oficial a través de la web oficial de Trenes Argentinos.
Al realizar la operación de forma online se accede a un 10% de descuento automático, beneficio que se acumula con las rebajas correspondientes a menores o jubilados.
Es fundamental recordar que para todos los servicios de larga distancia sigue siendo obligatorio realizar la confirmación de viaje entre 72 y 24 horas antes de la salida del tren.