Tremendo choque múltiple en la ruta 2 en cercanías de las armas

Una noche marcada por las intensas precipitaciones y las complicadas condiciones de circulación derivó en un accidente múltiple sobre la Autovía 2, a la altura de la localidad de Las Armas, en el partido de Maipú.

El siniestro se produjo en el kilómetro 303 de la mano que se dirige hacia Mar del Plata y tuvo como protagonistas a un camión de carga, una camioneta y un vehículo utilitario.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta terminó dentro de la zanja ubicada junto a la banquina luego de despistar en medio de una calzada sumamente resbaladiza. Las fuertes lluvias registradas durante la jornada, sumadas al tránsito reducido y a un tramo recientemente reasfaltado, generaron un escenario de extrema peligrosidad para los conductores.

Testigos señalaron que, al intentar disminuir la velocidad para detener su marcha, varios vehículos encontraron dificultades para mantener el control debido a la escasa adherencia del pavimento mojado. Incluso, algunos conductores describieron la superficie como “resbaladiza como jabón” a causa de la combinación entre el agua acumulada y el nuevo asfalto.

Afortunadamente, pese a la violencia del impacto y a los daños materiales registrados, no se reportaron personas heridas. No obstante, el episodio volvió a poner de manifiesto la necesidad de extremar las medidas de precaución al conducir bajo condiciones climáticas adversas, especialmente en sectores donde se realizan trabajos de repavimentación.