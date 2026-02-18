Tras el feriado de carnaval, ¿cuándo será el próximo finde XXL?

Tras los feriados y el fin de semana largo por Carnaval, el calendario oficial ya marca en rojo la próxima fecha clave: el martes 24 de marzo, cuando se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Este año, la jornada no llegará sola. La decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de establecer el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos permitirá que muchos trabajadores disfruten de un descanso extendido de cuatro días consecutivos.

Abril traerá otro fin de semana extra largo

Después del receso de marzo, el siguiente período destacado será en abril. El jueves 2 se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que coincidirá con el inicio de Semana Santa. Al día siguiente, el viernes 3, se celebrará el Viernes Santo, consolidando así otro fin de semana largo de cuatro jornadas.

Más adelante, mayo ofrecerá dos nuevos descansos de tres días: el viernes 1° por el Día del Trabajador y el lunes 25 por el Día de la Revolución de Mayo.

El calendario completo de feriados 2026

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) y Jueves Santo (no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable; se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Viernes 25: Navidad (inamovible).

Fines de semana largos confirmados en 2026

21 al 24 de marzo: Día de la Memoria (4 días).

2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).

1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días).

23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días).

13 al 15 de junio: Güemes (3 días).

9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).

15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

De este modo, 2026 ofrecerá múltiples oportunidades para planificar escapadas, viajes cortos o simplemente organizar el descanso con anticipación.