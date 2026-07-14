La justicia obligó a una mujer a retractarse tras escrachar a una pediatra en redes sociales

Una causa judicial iniciada a raíz de publicaciones realizadas en redes sociales contra una médica pediatra del Hospital Municipal Guillermo Hernández de Verónica concluyó con una resolución inédita: la mujer que había difundido acusaciones y amenazas contra la profesional debió retractarse públicamente en las mismas plataformas donde había realizado el escrache.

El caso se originó en octubre de 2025, cuando una madre llevó a su hija de 18 meses a la guardia del hospital por un cuadro febril. La pediatra María Florencia Rodas, tras examinar a la niña, determinó que no presentaba signos de gravedad y recomendó controles domiciliarios, sin indicar medicación. Sin embargo, la madre cuestionó la atención recibida y comenzó una campaña en redes sociales en la que identificó a la médica con nombre y apellido, lanzó duras críticas sobre su desempeño e incluso publicó amenazas como “te vamos a esperar a la salida” y “ya vas a ver lo que te va a pasar”.

Según relató la profesional, la situación tuvo un fuerte impacto tanto en su vida personal como laboral. Las publicaciones se viralizaron rápidamente en Verónica, cabecera del Partido de Punta Indio y terminaron afectando su reputación profesional, al punto de decidir dejar su trabajo en el hospital. “Tuve que dejar un trabajo que me gustaba por todo lo que se generó”, expresó la pediatra al recordar las consecuencias del episodio.

Aunque la causa por amenazas e injurias había sido archivada inicialmente, la abogada de la médica solicitó su revisión y promovió una instancia de mediación penal ante la Secretaría de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público bonaerense. Allí se alcanzó un acuerdo restaurativo que evitó una condena penal, pero impuso una obligación concreta a la imputada.

Como parte del acuerdo, la mujer debió publicar un pedido de disculpas en Facebook, Instagram y WhatsApp dentro de las 24 horas, reconociendo expresamente que la pediatra actuó correctamente durante la atención de su hija y admitiendo que sus publicaciones habían afectado el honor y la imagen profesional de la médica. Además, tuvo que acreditar el cumplimiento mediante capturas de pantalla remitidas a la mediadora interviniente.

Tras concretarse la retractación pública, la doctora Rodas manifestó que no continuaría con acciones penales ni civiles contra la mujer, dando por finalizado el conflicto.

El caso es considerado un antecedente relevante dentro de la Justicia bonaerense, ya que la reparación del daño se produjo en el mismo ámbito donde se había generado: las redes sociales. Especialistas señalaron que este tipo de soluciones restaurativas buscan proteger el honor de las personas afectadas por campañas de difamación, sin necesidad de llegar a una condena judicial.