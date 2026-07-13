Beneficios Cuenta DNI en vacaciones de invierno 2026: los descuentos que se activaron para las salidas

Los beneficios Cuenta DNI en vacaciones de invierno 2026 llegan con cambios pensados para las salidas familiares, los viajes cortos y los consumos que suelen multiplicarse durante el receso escolar. Banco Provincia amplió topes, extendió promociones a más días y sumó un reintegro especial que puede resultar clave para adolescentes.

El esquema estará vigente durante julio, mientras que en la Provincia de Buenos Aires y en CABA las vacaciones escolares se desarrollarán del 20 al 31 de julio. La oportunidad de ahorro no se limita a esas dos semanas: varias promociones se pueden usar desde comienzos de mes y otras continuarán hasta el último día de julio.

Beneficios Cuenta DNI en vacaciones de invierno 2026: cuáles conviene aprovechar

La novedad más fuerte aparece en gastronomía. El descuento del 25% se habilitó todos los días de julio y el tope subió a $10.000 por semana y por persona. Para recibir el reintegro máximo se necesitan consumos por $40.000 en comercios adheridos.

También se renovó la promoción en las tiendas YPF Full. En este caso, el beneficio funciona los sábados y domingos, con un 25% de devolución y un tope semanal de $10.000. Es una alternativa útil para quienes salgan a la ruta durante el receso, aunque debe tenerse en cuenta que se aplica sobre compras en locales Full adheridos y no sobre la carga de combustible.

Beneficio Días Descuento Tope Gastronomía adherida Todos los días 25% $10.000 por semana YPF Full adheridas Sábados y domingos 25% $10.000 por semana Marcas destacadas Todos los días 30% $15.000 por mes Transporte para jóvenes de 13 a 17 años Todos los días 40% $15.000 por mes Ferias y Mercados Bonaerenses Todos los días 40% $6.000 por semana Comercios de cercanía Lunes a viernes 20% $6.000 por semana

El descuento especial en transporte para adolescentes

Cuenta DNI incorporó durante julio un beneficio exclusivo para usuarios de 13 a 17 años: reintegra el 40% de los pagos de transporte realizados mediante NFC, con un tope mensual de $15.000 por persona. Para completar ese tope se requieren consumos por $37.500.

La promoción funciona todos los días, pero exige asociar la tarjeta de débito de Cuenta DNI a los pagos sin contacto del teléfono. Por esa razón, antes de viajar conviene comprobar que el dispositivo tenga NFC habilitado y que la tarjeta esté correctamente configurada. Los detalles pueden consultarse en la página oficial del beneficio para adolescentes.

30% en marcas elegidas para las salidas de invierno

Otra promoción que gana protagonismo durante las vacaciones ofrece un 30% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. La lista incluye comercios de Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Le Park y Guolis, entre otros puntos adheridos.

El gasto necesario para alcanzar el ahorro máximo es de $50.000. Como la nómina puede variar según la ciudad y el comercio, Banco Provincia recomienda revisar el listado de locales en la promoción de marcas destacadas antes de pagar.

Cómo sumar ahorro en compras cotidianas

Las familias que permanezcan en su ciudad también pueden combinar varias promociones. Los comercios de cercanía tienen 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana. Para aprovecharlo por completo se deben realizar compras por $30.000. La categoría excluye gastronomía y garrafas, que cuentan con beneficios propios.

En Ferias y Mercados Bonaerenses continúa el 40% todos los días, con un máximo de $6.000 semanales. El mismo porcentaje y tope rige en comercios adheridos de universidades, clubes y entidades educativas. Además, durante julio se mantienen descuentos en supermercados, librerías, farmacias y perfumerías, con días y condiciones diferentes según cada cadena.

Cómo pagar para que se aplique el reintegro

La mayoría de estas promociones exige abonar con dinero disponible en la cuenta mediante Pagar QR, Clave DNI o link de pago dentro de la aplicación. No alcanza con escanear cualquier código: los términos oficiales aclaran que no se consideran válidos los QR de Mercado Pago u otras billeteras, salvo que la promoción indique expresamente otra modalidad.

Los reintegros pueden demorar hasta 10 días hábiles en aparecer. También es necesario verificar que el comercio esté adherido y que el tope sea semanal o mensual, porque una vez alcanzado no se generan nuevas devoluciones durante ese período. El listado completo y actualizado se encuentra en el buscador oficial de beneficios de Cuenta DNI.

Cines, teatros y ferias del libro: qué promoción no se paga con saldo de Cuenta DNI

Banco Provincia lanzó además un paquete para cines, teatros, recitales, parques y paseos, con 20% de descuento y 4 o 6 cuotas sin interés durante julio. Sin embargo, ese beneficio corresponde a tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco, no al pago habitual con saldo de Cuenta DNI.

En las ferias del Libro Infantil de CABA y Mar del Plata habrá 20% y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Quienes paguen con Visa crédito mediante NFC desde Cuenta DNI en teléfonos Android podrán acceder a un descuento mayor, sujeto a los comercios participantes y a las condiciones publicadas por la entidad.