Veteranos de Malvinas pidieron no mezclar la guerra con el fútbol en la previa del Argentina-Inglaterra

En la antesala de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas hizo un llamado a la reflexión y pidió que el encuentro deportivo no sea presentado como una revancha del conflicto bélico de 1982.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad expresó su preocupación por el clima que comenzó a generarse alrededor del partido y remarcó que el enfrentamiento futbolístico no debe confundirse con la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Uno de los veteranos que impulsó el mensaje explicó que decidieron pronunciarse porque “sentimos que se estaba recalentando mucho el ambiente”. En ese sentido, sostuvo que el partido debe vivirse exclusivamente desde lo deportivo y recordó que “no se juega la soberanía” en una cancha de fútbol.

Los excombatientes destacaron que la causa Malvinas merece ser tratada con el máximo respeto y señalaron que quienes combatieron en las islas conocen el verdadero costo de una guerra, por lo que consideraron inapropiado utilizar ese dolor para alimentar la rivalidad futbolística.

Si bien reconocieron que Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol mundial, marcado por antecedentes históricos como los Mundiales de 1966 y 1986, insistieron en que el encuentro de este miércoles debe ser entendido únicamente como un partido de fútbol y no como una “revancha” del conflicto armado.

El mensaje también busca desalentar expresiones de violencia o discursos que puedan exacerbar el enfrentamiento entre hinchas de ambos países, en un contexto en el que las autoridades siguen con atención la previa del trascendental duelo mundialista.

Desde la Federación concluyeron que la memoria de los caídos y el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas deben preservarse por fuera del espectáculo deportivo, invitando a disfrutar del partido con pasión, pero sin perder de vista el profundo significado histórico que representa la guerra para miles de familias argentinas