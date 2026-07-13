Elijo creer: argentina jugará con la camiseta alternativa ante inglaterra

La Selección Argentina volverá a vestir la camiseta alternativa azul para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, una decisión que no pasa inadvertida y que inevitablemente remite a uno de los capítulos más gloriosos de la historia del fútbol argentino.

La FIFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará la indumentaria alternativa en el trascendental encuentro frente al conjunto inglés, reeditando una imagen que quedó grabada para siempre en la memoria de los argentinos: la victoria de México 1986, cuando el seleccionado de Carlos Bilardo eliminó a Inglaterra con los inolvidables goles de Diego Armando Maradona, la recordada “Mano de Dios” y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

La elección de la camiseta azul también trae a la memoria otro antecedente frente a Inglaterra: el enfrentamiento de Francia 1998, cuando Argentina volvió a utilizar su uniforme alternativo en un duelo mundialista ante los británicos, aunque aquella vez la clasificación quedó en manos del conjunto inglés tras la definición por penales.

Según trascendió, la utilización de la camiseta alternativa responde a la asignación oficial de uniformes realizada por la FIFA para las semifinales, aunque el simbolismo que rodea al color azul alimentó rápidamente las cábalas entre los hinchas argentinos.

Con Lionel Messi como capitán y una nueva generación que sueña con defender la corona mundial obtenida en Qatar 2022, Argentina buscará escribir otro capítulo histórico frente a su clásico rival, en un partido que trasciende lo futbolístico por la enorme carga emocional e histórica que representa este enfrentamiento.

Ahora, cuatro décadas después de aquella tarde inolvidable en el Estadio Azteca, la Albiceleste volverá a enfrentar a Inglaterra vistiendo de azul, con la ilusión de que la historia vuelva a sonreírle al fútbol argentino.