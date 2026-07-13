Analizan suspender las clases este miércoles 15 de julio por el partido de Argentina

La posibilidad de suspender las clases este miércoles 15 de julio comenzó a ganar fuerza ante el partido entre Argentina e Inglaterra. El horario de la semifinal complica especialmente al turno tarde y obliga a provincias, municipios y establecimientos educativos a resolver cómo organizar la salida de los alumnos.

El encuentro comenzará a las 16:00, hora argentina, cuando muchos chicos todavía estarán dentro de las aulas o a punto de finalizar su jornada. La principal preocupación pasa por el retiro anticipado, la circulación de vehículos y las dificultades que podrían tener los padres para llegar a los colegios en pleno partido.

Analizan suspender las clases este miércoles por el partido de Argentina

La situación no será igual en todo el país. Veinte jurisdicciones estarán atravesando las vacaciones de invierno, mientras que la Provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero todavía tendrán actividad escolar según el calendario previsto.

En las jurisdicciones donde continúan las clases comenzaron a evaluarse distintas alternativas para el turno tarde. Entre las posibilidades aparecen el retiro anticipado, la reducción de la jornada, la transmisión del partido dentro de las escuelas o directamente la suspensión de actividades.

La primera provincia que confirmó la suspensión

Chaco fue la primera provincia en anunciar una medida general relacionada directamente con Argentina-Inglaterra. La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, confirmó que no habrá clases en los turnos tarde y vespertino.

La decisión alcanza a escuelas públicas y privadas. El turno mañana mantendrá su actividad habitual, pero los alumnos que concurren después del mediodía no deberán asistir.

La medida busca evitar inconvenientes con los horarios de ingreso y salida y permitir que alumnos, docentes y trabajadores de la educación puedan regresar a sus hogares antes del comienzo del partido.

Qué pasa en la Provincia de Buenos Aires y CABA

La Provincia de Buenos Aires hasta el momento no comunicó una suspensión general por el partido.

De todos modos, en colegios y grupos de familias crecen las consultas sobre qué ocurrirá con el turno tarde. El horario del partido coincide con la salida de algunos niveles y con la mitad de la jornada de otros, una combinación que podría generar retiros masivos antes de tiempo.

También existe incertidumbre en la Provincia de Buenos Aires por una medida de fuerza convocada para el martes 14 y el miércoles 15 por la Asociación de Maestros. Ese paro no equivale a una suspensión provincial y su impacto dependerá del nivel de adhesión que alcance en cada establecimiento.

Las provincias donde ya no habrá clases por las vacaciones

Buena parte del país no deberá tomar una decisión especial porque el partido coincide con el receso escolar. Según el calendario escolar nacional 2026, veinte provincias estarán de vacaciones este miércoles.

Situación Provincias Receso del 6 al 17 de julio Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe Receso del 13 al 24 de julio Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán Clases previstas Provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero

En Chaco la situación ya fue resuelta con la suspensión de los turnos tarde y vespertino. En la Provincia de Buenos Aires, CABA y Santiago del Estero, en cambio, las familias deberán prestar atención a los comunicados que puedan difundirse durante las próximas horas.

Qué pueden resolver los colegios para el turno tarde

Mientras se aguardan anuncios, algunos establecimientos analizan mecanismos para evitar que los padres tengan que retirar a sus hijos justo cuando comienza el partido. Las opciones incluyen modificar excepcionalmente la hora de salida, autorizar retiros anticipados con aviso previo o reorganizar actividades.

La recomendación es no dar por suspendidas las clases sin una notificación formal. Los cambios deberían ser informados por los ministerios de Educación, las jefaturas distritales, los municipios o las autoridades de cada colegio.

Con la semifinal programada en plena jornada escolar, las definiciones podrían conocerse sobre la hora. El antecedente de Chaco aumenta la expectativa sobre otras jurisdicciones que todavía estudian cómo evitar una tarde marcada por ausencias, retiros anticipados y dificultades de tránsito.