Presentaron un proyecto para prohibir la caza en todos los campos privados bonaerenses

El diputado provincial Luciano Bugallo, integrante de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que propone prohibir de manera expresa y definitiva la caza de animales silvestres en todos los predios rurales privados de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el campo, proteger la propiedad privada y combatir la creciente actividad de las cuadrillas de cazadores furtivos.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por los reiterados episodios de caza ilegal en establecimientos rurales, una problemática que, según el legislador, no solo afecta a la fauna silvestre, sino que también genera situaciones de riesgo para productores, trabajadores y familias que viven en el interior bonaerense.

En los fundamentos del proyecto, Bugallo sostiene que la normativa vigente resulta insuficiente para desalentar estas prácticas y remarca que muchas de las incursiones ilegales son realizadas por grupos organizados que ingresan sin autorización a los campos, generalmente durante la noche, utilizando vehículos y perros galgos, lo que incrementa los riesgos de hechos de violencia e inseguridad.

La propuesta incorpora la figura de “contravención grave contra la seguridad rural”, estableciendo un régimen de sanciones específicas que incluye multas económicas, el secuestro preventivo de vehículos utilizados en la actividad, el decomiso de elementos empleados para la caza e inhabilitaciones para los infractores. Además, prevé un agravamiento de las penas cuando participen tres o más personas, la actividad se desarrolle en horario nocturno, se utilicen vehículos automotores, se ingrese ilegalmente a establecimientos rurales o se actúe en áreas protegidas.

Desde el entorno del legislador explicaron que el proyecto busca complementar las disposiciones ya contempladas en el Código Rural bonaerense, que actualmente prohíbe determinadas modalidades de caza, aunque consideran que las herramientas existentes no han logrado frenar el avance de la caza furtiva.

La iniciativa también recoge planteos formulados por entidades vinculadas a la seguridad rural, que vienen alertando sobre el incremento de personas armadas transitando caminos rurales y el impacto que esta situación genera en la tranquilidad de los productores agropecuarios.

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento. Mientras tanto, el debate promete enfrentar posiciones entre quienes priorizan el fortalecimiento de la seguridad rural y quienes sostienen la necesidad de compatibilizar esa protección con la regulación vigente de la actividad cinegética en la provincia