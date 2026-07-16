El detrás de escena de la bandera de malvinas que exhibió la selección argentina

La histórica victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó una celebración deportiva inolvidable, sino también una imagen que recorrió el mundo: la exhibición de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” en pleno campo de juego una vez finalizado el encuentro.

La escena tuvo como protagonistas a los futbolistas Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, quienes desplegaron la bandera frente a los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio. El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusiones internacionales debido a la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

Una bandera preparada para una ocasión especial

Según trascendió en medios internacionales y entre allegados a la delegación argentina, la bandera habría llegado al estadio a través de integrantes del público argentino y fue entregada a los jugadores durante los festejos posteriores al partido. La carga simbólica del encuentro ante Inglaterra, rival asociado inevitablemente a la Guerra de Malvinas de 1982, convirtió al mensaje en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El partido ya estaba rodeado de una fuerte carga emocional por la histórica rivalidad entre ambos países. Tras el pitazo final y la clasificación a una nueva final mundialista, varios futbolistas decidieron compartir el mensaje con los hinchas argentinos presentes en las tribunas.

Repercusión mundial y posible investigación de FIFA

La imagen no pasó inadvertida. Dirigentes políticos británicos cuestionaron la exhibición de la bandera y reclamaron una intervención de la FIFA, organismo que mantiene normas estrictas respecto de manifestaciones políticas en los estadios y durante los eventos oficiales.

De acuerdo con distintas publicaciones internacionales, la FIFA analiza si el episodio encuadra dentro de las disposiciones que prohíben mensajes políticos durante las competencias oficiales. Hasta el momento no se anunciaron sanciones, aunque el tema quedó bajo observación.

Un símbolo que trasciende al fútbol

Más allá de la polémica, la bandera representó para millones de argentinos un símbolo de identidad nacional. El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas forma parte de una política de Estado sostenida por Argentina desde hace décadas y cuenta con amplio respaldo social en todo el país.

Así, mientras la Scaloneta celebraba el pase a una nueva final mundialista, una imagen cargada de historia y significado volvió a instalar la cuestión Malvinas en el centro de la escena internacional, convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes y comentados del Mundial 2026.