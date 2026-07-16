Gremios estatales impulsarán un pedido de asueto para recibir a la selección argentina

Diversos gremios estatales prevén solicitar al Gobierno nacional que decrete un asueto administrativo el día en que la Selección Argentina regrese al país luego de la final del Mundial 2026, independientemente del resultado del encuentro decisivo del próximo domingo.

La iniciativa, que comenzará a ser promovida en las próximas horas, tiene como principal objetivo facilitar el masivo recibimiento que se espera para el plantel dirigido por Lionel Scaloni y evitar que millones de personas deban ausentarse de sus lugares de trabajo o de las escuelas para participar de los festejos o del saludo.

Los impulsores de la propuesta sostienen que el regreso del seleccionado nacional convocará a una multitud similar a la que colmó las calles del país en diciembre de 2022, cuando Argentina conquistó la Copa del Mundo en Qatar. En aquella oportunidad, millones de personas salieron espontáneamente a celebrar y el operativo de seguridad debió modificarse debido a la magnitud de la convocatoria.

En esta ocasión, los sindicatos consideran que, más allá de lo que ocurra en la final, la campaña de la “Scaloneta” ya quedó grabada en la historia del deporte argentino. Uno de los argumentos que plantearán es que el equipo nacional protagonizó un partido que despertó una enorme carga emocional al eliminar a Inglaterra en una de las instancias decisivas del torneo.

La victoria frente al conjunto inglés fue vivida con una intensidad especial por gran parte de la sociedad argentina. Para muchos hinchas, ese triunfo trascendió lo estrictamente deportivo por el simbolismo histórico que representa el enfrentamiento entre ambos países, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados del Mundial.

El seleccionado argentino mostró una vez más su carácter competitivo, su fortaleza colectiva y el liderazgo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, consolidándose entre los mejores equipos del certamen y alcanzando una nueva final mundialista.

Los gremios consideran que el eventual asueto permitiría ordenar la jornada del regreso del plantel, facilitar los operativos de seguridad y transporte y reducir el ausentismo laboral y escolar que, estiman, se produciría de manera masiva si millones de personas decidieran concurrir igualmente al recibimiento de los futbolistas.

La expectativa crece en todo el país de cara a la final del próximo domingo. Comercios, clubes, familias y espacios públicos ya organizan reuniones para seguir el encuentro, mientras numerosas ciudades preparan pantallas gigantes y operativos especiales ante la posibilidad de una nueva celebración popular.

Por el momento, el Gobierno nacional no realizó anuncios oficiales sobre un eventual asueto. En caso de que los gremios formalicen el pedido, será el Poder Ejecutivo el que deberá evaluar si adopta una medida excepcional para acompañar el regreso de la Selección Argentina y facilitar la participación de la ciudadanía en un recibimiento que promete ser histórico.